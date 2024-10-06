https://ria.ru/20241006/mask-1976573887.html
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 06.10.2024
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии
Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T01:44
2024-10-06T01:44
2024-10-06T06:08
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
джо байден
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
БАТЛЕР, 6 окт - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение, передает корреспондент РИА Новости."Президент Трамп должен победить", — заявил Маск на митинге, обвинив демократов в намерении ограничить свободу слова.Владелец соцсети X отметил, что "у нас был президент, который не мог осилить один пролет лестницы", скорее всего имея в виду президента США Джо Байдена, известного трудностями с преодолением ступеней.
https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, сша, в мире
Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, США, В мире
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в Батлере