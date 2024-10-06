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Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 06.10.2024
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01:44 06.10.2024 (обновлено: 06:08 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/mask-1976573887.html
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 06.10.2024
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии
Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T01:44
2024-10-06T06:08
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
джо байден
сша
в мире
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БАТЛЕР, 6 окт - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение, передает корреспондент РИА Новости."Президент Трамп должен победить", — заявил Маск на митинге, обвинив демократов в намерении ограничить свободу слова.Владелец соцсети X отметил, что "у нас был президент, который не мог осилить один пролет лестницы", скорее всего имея в виду президента США Джо Байдена, известного трудностями с преодолением ступеней.
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илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, сша, в мире
Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, США, В мире
Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии

Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в Батлере

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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БАТЛЕР, 6 окт - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение, передает корреспондент РИА Новости.
"Президент Трамп должен победить", — заявил Маск на митинге, обвинив демократов в намерении ограничить свободу слова.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
18 сентября, 08:36
Владелец соцсети X отметил, что "у нас был президент, который не мог осилить один пролет лестницы", скорее всего имея в виду президента США Джо Байдена, известного трудностями с преодолением ступеней.
 
Илон МаскДональд ТрампВыборы президента США — 2024Джо БайденСШАВ мире
 
 
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