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Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии

Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 06.10.2024

Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии

Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T01:44

2024-10-06T01:44

2024-10-06T06:08

илон маск

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БАТЛЕР, 6 окт - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск в воскресенье вышел поддержать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение, передает корреспондент РИА Новости."Президент Трамп должен победить", — заявил Маск на митинге, обвинив демократов в намерении ограничить свободу слова.Владелец соцсети X отметил, что "у нас был президент, который не мог осилить один пролет лестницы", скорее всего имея в виду президента США Джо Байдена, известного трудностями с преодолением ступеней.

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илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, сша, в мире