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Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 06.10.2024 (обновлено: 07:03 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/maksimilyanovka-1976580852.html
Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово
Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово - РИА Новости, 06.10.2024
Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово
Одним из плацдармов для взятия укрепленного района ВСУ на Rураховском направлении может послужить освобождение территории в районе населенного пункта... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T06:36
2024-10-06T07:03
специальная военная операция на украине
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Одним из плацдармов для взятия укрепленного района ВСУ на Rураховском направлении может послужить освобождение территории в районе населенного пункта Максимильяновка, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск с позывным Юрист. "Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас Rураховское направление. Следующий населенный пункт наш — плацдарм – &lt;...&gt; Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении", — считает Юрист. По словам военнослужащего, противник пытается "огрызаться", но все их усилия пресекаются ВС России. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию."Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры — это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами — это все отрезается нами", — пояснил "Юрист". По сообщениям Минобороны, 25 сентября было освобождено село Острое, граничащее с Максимильяновкой, что фактически говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь ВС России смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976500788.html
https://ria.ru/20241006/naemniki-1976580401.html
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донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово

Военный: район Максимильяновки будет одним из плацдармов для взятия Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Одним из плацдармов для взятия укрепленного района ВСУ на Rураховском направлении может послужить освобождение территории в районе населенного пункта Максимильяновка, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск с позывным Юрист.
"Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас Rураховское направление. Следующий населенный пункт наш — плацдарм – <...> Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении", — считает Юрист.
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Южная группировка освободила Желанное Второе
Вчера, 12:07
По словам военнослужащего, противник пытается "огрызаться", но все их усилия пресекаются ВС России. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию.
"Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры — это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами — это все отрезается нами", — пояснил "Юрист".
По сообщениям Минобороны, 25 сентября было освобождено село Острое, граничащее с Максимильяновкой, что фактически говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь ВС России смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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