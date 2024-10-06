Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово
Военный: район Максимильяновки будет одним из плацдармов для взятия Курахово
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Одним из плацдармов для взятия укрепленного района ВСУ на Rураховском направлении может послужить освобождение территории в районе населенного пункта Максимильяновка, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск с позывным Юрист.
"Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас Rураховское направление. Следующий населенный пункт наш — плацдарм – <...> Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении", — считает Юрист.
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По словам военнослужащего, противник пытается "огрызаться", но все их усилия пресекаются ВС России. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию.
"Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры — это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами — это все отрезается нами", — пояснил "Юрист".
По сообщениям Минобороны, 25 сентября было освобождено село Острое, граничащее с Максимильяновкой, что фактически говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь ВС России смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.