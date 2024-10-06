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Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2024
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23:40 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/makron-1976661539.html
Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон
Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2024
Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки оружия Израилю и продолжение конфликта в Газе, а также его расширение на Ливан не отвечают интересам... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:40
2024-10-06T23:40
в мире
израиль
ливан
франция
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки оружия Израилю и продолжение конфликта в Газе, а также его расширение на Ливан не отвечают интересам израильтян, добавив, что "пришло время для прекращения огня". "Президент республики сообщил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху) о своей убежденности в том, что время прекращения огня пришло. Поставки оружия, продление войны в секторе Газа и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все жители региона. Мы должны немедленно предпринять решительные усилия для разработки политических решений, необходимых для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока", — сообщается в коммюнике Елисейского дворца. При этом Макрон заверил Нетаньяху в неизменной поддержке и солидарности Франции, "уважении и дружбе" между двумя странами и "стремлении понять друг друга". Накануне Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. Позже израильский премьер назвал предложения об оружейном эмбарго "позором" и выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. В Елисейском дворце сочли такие заявления израильского премьера слишком резкими. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, франция, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Франция, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон

Макрон заявил Нетаньяху, что война в Газе и Ливане не в интересах Израиля

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки оружия Израилю и продолжение конфликта в Газе, а также его расширение на Ливан не отвечают интересам израильтян, добавив, что "пришло время для прекращения огня".
"Президент республики сообщил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху) о своей убежденности в том, что время прекращения огня пришло. Поставки оружия, продление войны в секторе Газа и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все жители региона. Мы должны немедленно предпринять решительные усилия для разработки политических решений, необходимых для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока", — сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
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При этом Макрон заверил Нетаньяху в неизменной поддержке и солидарности Франции, "уважении и дружбе" между двумя странами и "стремлении понять друг друга".
Накануне Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
Позже израильский премьер назвал предложения об оружейном эмбарго "позором" и выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. В Елисейском дворце сочли такие заявления израильского премьера слишком резкими.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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