https://ria.ru/20241006/makron-1976661539.html

Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон

Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2024

Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки оружия Израилю и продолжение конфликта в Газе, а также его расширение на Ливан не отвечают интересам... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:40

2024-10-06T23:40

2024-10-06T23:40

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биньямин нетаньяху

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хамас

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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки оружия Израилю и продолжение конфликта в Газе, а также его расширение на Ливан не отвечают интересам израильтян, добавив, что "пришло время для прекращения огня". "Президент республики сообщил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху) о своей убежденности в том, что время прекращения огня пришло. Поставки оружия, продление войны в секторе Газа и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все жители региона. Мы должны немедленно предпринять решительные усилия для разработки политических решений, необходимых для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока", — сообщается в коммюнике Елисейского дворца. При этом Макрон заверил Нетаньяху в неизменной поддержке и солидарности Франции, "уважении и дружбе" между двумя странами и "стремлении понять друг друга". Накануне Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. Позже израильский премьер назвал предложения об оружейном эмбарго "позором" и выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. В Елисейском дворце сочли такие заявления израильского премьера слишком резкими. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, франция, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024