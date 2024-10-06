Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон
Макрон заявил Нетаньяху, что война в Газе и Ливане не в интересах Израиля
© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки оружия Израилю и продолжение конфликта в Газе, а также его расширение на Ливан не отвечают интересам израильтян, добавив, что "пришло время для прекращения огня".
"Президент республики сообщил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху) о своей убежденности в том, что время прекращения огня пришло. Поставки оружия, продление войны в секторе Газа и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все жители региона. Мы должны немедленно предпринять решительные усилия для разработки политических решений, необходимых для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока", — сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
При этом Макрон заверил Нетаньяху в неизменной поддержке и солидарности Франции, "уважении и дружбе" между двумя странами и "стремлении понять друг друга".
Накануне Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
Позже израильский премьер назвал предложения об оружейном эмбарго "позором" и выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. В Елисейском дворце сочли такие заявления израильского премьера слишком резкими.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.