https://ria.ru/20241006/livan-1976604937.html

В Ливане заявили о гибели 23 человек при израильских ударах в субботу

В Ливане заявили о гибели 23 человек при израильских ударах в субботу - РИА Новости, 06.10.2024

В Ливане заявили о гибели 23 человек при израильских ударах в субботу

Число погибших в Ливане при израильских авиаударах в субботу достигло 23, ранения получили 93 человека, сообщается в заявлении центра чрезвычайных ситуаций при... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T11:55

2024-10-06T11:55

2024-10-06T12:03

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Число погибших в Ливане при израильских авиаударах в субботу достигло 23, ранения получили 93 человека, сообщается в заявлении центра чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."Жертвами израильских ударов по городам и деревням на юге Ливане, Набатии, Бекаа, Баальбеке, Хермеле, Горном Ливане и на севере стали 23 человека, ранения получили 93", - говорится в заявлении.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла