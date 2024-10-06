https://ria.ru/20241006/livan-1976583815.html

Ливанская армия не может противостоять агрессии Израиля, считает эксперт

Ливанская армия не может противостоять агрессии Израиля, считает эксперт - РИА Новости, 06.10.2024

Ливанская армия не может противостоять агрессии Израиля, считает эксперт

США и западные страны долгие годы контролируют вооружение и развитие армии Ливана, блокируя ей все возможности для развития технологий и боеспособности, в связи РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:30

2024-10-06T07:30

2024-10-06T07:30

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. США и западные страны долгие годы контролируют вооружение и развитие армии Ливана, блокируя ей все возможности для развития технологий и боеспособности, в связи с чем она не может противодействовать израильской агрессии и не вступает в боевой контакт, рассказал РИА Новости ливанский полковник в отставке, военный эксперт Нидал Захви. Армия Израиля 1 октября начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана, предпринимая попытки закрепиться в пограничных поселениях. С 23 сентября массированным бомбардировкам подвергаются поселения на юге и востоке страны, а также южный пригород Бейрута. На сегодняшний день более миллиона человека стали беженцами, более двух тысяч ливанцев погибли и около девяти тысяч получили ранения. "Исторически так сложилось, что ливанская армия очень слабо вооружалась, и это связано с ее привязанностью к вооруженным силам Запада. Запад всегда препятствовал усилению армии, чтобы она была неспособна защищать свой суверенитет, особенно против Израиля. И эта связь крепче, чем связь с ливанской властью. Ливанские солдаты и офицеры хотят защищать свою родину, но у них нет ни самолетов, ни ПВО, поэтому вынуждены оставаться на своих местах", - сказал Захви, отметив, что в основном ливанские вооруженные силы на сегодняшний день выполняют задачи внутренних войск, помогая ливанской полиции. По словам эксперта, США блокируют какие-либо возможности ливанской армии обзавестись авиацией и ПВО, так как их стратегический союзник - это Израиль, и они заинтересованы минимизировать угрозы для него, подобная позиция связана со стратегическими интересами на Ближнем Востоке. И поэтому Вашингтон играет роль гаранта израильской безопасности в регионе. "В том числе спровоцированный США экономический кризис в 2019 году также стал причиной еще большего ослабления армии. У властей были попытки обратиться к России или Ирану для вооружения армии, но армия осталась без средств и сейчас не способна покупать комплектующие и обслуживать свою технику и вооружение", - поясняет Захви, отвечая на вопрос, почему ливанские власти не закупают оружие у других стран. Говоря о престижности военной профессии в Ливане, ливанский полковник в отставки пояснил, что солдаты и офицеры пользуются большим уважением в обществе и имеют некоторые социальные льготы. "Но с точки зрения жизни стало невыгодно служить. Если до кризиса я на своей должности получал 3,5 тысячи долларов, то сейчас 300 и поэтому офицеры уходят из армии в поисках другой работы", - сказал он. По мнению эксперта, США считают, что армия Ливана - это часть их группировки войск, в зону ответственности которой входит Ближний Восток. По его словам, одна из крупнейших баз США в Средиземноморье находится в районе Хамат на севере Ливана. "Существование этой базы нелегитимно, она создана без официального согласования с властями Ливана и без официального одобрения главы государства, а просто на основании закрытых договоренностей с группой командующих армии Ливана", - сказал Захви. Объясняя, насколько зависима ливанская армия от США, бывший полковник привел в пример инцидент на границе, когда несколько лет назад ливанский пограничник без приказа открыл огонь по израильскому беспилотнику, который вторгся в воздушное пространство Ливана. "Американская сторона тогда заморозила поставки патронов калибра 5,65 для армии Ливана почти на два года", - отмети он. "У ливанской армии нет никаких сил и средств, чтобы противостоять израильской наземной интервенции. Израильские военные технологии полностью превосходят те, что имеются у Ливана", - заключил военный эксперт.

https://ria.ru/20241005/izrail-1976509785.html

https://ria.ru/20241005/frantsija-1976567906.html

https://ria.ru/20241005/livan-1976539733.html

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ливан, сша, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024