https://ria.ru/20241006/lider-1976628756.html

Назван самый высокооплачиваемый лидер государства

Назван самый высокооплачиваемый лидер государства - РИА Новости, 06.10.2024

Назван самый высокооплачиваемый лидер государства

Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым богатым мировым лидером, пишет Forbes. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:40

2024-10-06T16:40

2024-10-06T21:21

в мире

сингапур

швейцария

австралия

джо байден

карл нехаммер

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым богатым мировым лидером, пишет Forbes."Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", — говорится в материале.Отмечается, что по доходам он значительно опережает президента Швейцарии Виолу Амхерд, занимающую вторую строчку. Она зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третье место в рейтинге занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.Далее в списке следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.Замыкает десятку богатейших лидеров премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

https://ria.ru/20240901/chekhiya-1969857281.html

https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html

сингапур

швейцария

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сингапур, швейцария, австралия, джо байден, карл нехаммер, джастин трюдо