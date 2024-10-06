Назван самый высокооплачиваемый лидер государства
Forbes: самым высокооплачиваем лидером стал премьер-министр Сингапура
© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым богатым мировым лидером, пишет Forbes.
"Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", — говорится в материале.
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Отмечается, что по доходам он значительно опережает президента Швейцарии Виолу Амхерд, занимающую вторую строчку. Она зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третье место в рейтинге занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.
Далее в списке следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.
Замыкает десятку богатейших лидеров премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
Замыкает десятку богатейших лидеров премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.