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Назван самый высокооплачиваемый лидер государства - РИА Новости, 06.10.2024
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16:40 06.10.2024 (обновлено: 21:21 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/lider-1976628756.html
Назван самый высокооплачиваемый лидер государства
Назван самый высокооплачиваемый лидер государства - РИА Новости, 06.10.2024
Назван самый высокооплачиваемый лидер государства
Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым богатым мировым лидером, пишет Forbes. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:40
2024-10-06T21:21
в мире
сингапур
швейцария
австралия
джо байден
карл нехаммер
джастин трюдо
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым богатым мировым лидером, пишет Forbes."Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", — говорится в материале.Отмечается, что по доходам он значительно опережает президента Швейцарии Виолу Амхерд, занимающую вторую строчку. Она зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третье место в рейтинге занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.Далее в списке следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.Замыкает десятку богатейших лидеров премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
https://ria.ru/20240901/chekhiya-1969857281.html
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в мире, сингапур, швейцария, австралия, джо байден, карл нехаммер, джастин трюдо
В мире, Сингапур, Швейцария, Австралия, Джо Байден, Карл Нехаммер, Джастин Трюдо
Назван самый высокооплачиваемый лидер государства

Forbes: самым высокооплачиваем лидером стал премьер-министр Сингапура

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым богатым мировым лидером, пишет Forbes.
"Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", — говорится в материале.
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Отмечается, что по доходам он значительно опережает президента Швейцарии Виолу Амхерд, занимающую вторую строчку. Она зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третье место в рейтинге занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.
Далее в списке следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.
Замыкает десятку богатейших лидеров премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
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