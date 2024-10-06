https://ria.ru/20241006/leopard-1976576944.html
Экс-танкист ВСУ пожаловался, что внутри старого Leopard "можно свариться"
Экс-танкист ВСУ пожаловался, что внутри старого Leopard "можно свариться" - РИА Новости, 06.10.2024
Экс-танкист ВСУ пожаловался, что внутри старого Leopard "можно свариться"
Бывший танкист ВСУ, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, заявил РИА Новости, что в старом немецком танке Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T04:18
2024-10-06T04:18
2024-10-06T06:29
специальная военная операция на украине
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польша
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Бывший танкист ВСУ, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, заявил РИА Новости, что в старом немецком танке Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка "можно свариться".В Польше военнослужащие ВСУ обучались на старых модификациях танка Leopard 2A4, производившегося с 1985 по 1992 год."Какого года он — не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет. То есть туда залазишь, в танк на десять минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там", — сказал собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
https://ria.ru/20240910/leopard-1971730464.html
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германия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Польша, Вооруженные силы Украины
Экс-танкист ВСУ пожаловался, что внутри старого Leopard "можно свариться"
Бывший танкист ВСУ: в старом Leopard нет вентиляции, в нем можно свариться