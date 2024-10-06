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Премьер Словакии рассказал, из-за чего продолжается конфликт на Украине
Премьер Словакии рассказал, из-за чего продолжается конфликт на Украине - РИА Новости, 06.10.2024
Премьер Словакии рассказал, из-за чего продолжается конфликт на Украине
Конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом, но его военным способом не решить, считает премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:18
2024-10-06T14:18
2024-10-06T14:18
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БРАТИСЛАВА, 6 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом, но его военным способом не решить, считает премьер Словакии Роберт Фицо. "В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и где Европа это убийство значительно поддерживает, что я просто не понимаю. И моё мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше… Война на Украине продолжается лишь потому, что твердо поддерживается Западом. Каждый думает, что через Украину поставим русских на колени, но эта русофобия не работает. оказывается, военным способом эту проблему не решить", - сказал Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье. В начале сентября Фицо говорил, что Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного решения не имеет.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Европа
Премьер Словакии рассказал, из-за чего продолжается конфликт на Украине
Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада