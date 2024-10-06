https://ria.ru/20241006/kndr-1976585265.html

Ким Чен Ын оценил процесс строительства предприятий местной промышленности

Ким Чен Ын оценил процесс строительства предприятий местной промышленности - РИА Новости, 06.10.2024

Ким Чен Ын оценил процесс строительства предприятий местной промышленности

Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил работу по постройке ряда предприятий местной промышленности в провинции Пхенан-Пукто и похвалил строителей за высокий уровень... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:56

2024-10-06T07:56

2024-10-06T07:56

ким чен ын

в мире

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СЕУЛ, 6 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил работу по постройке ряда предприятий местной промышленности в провинции Пхенан-Пукто и похвалил строителей за высокий уровень качества работы, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ына сопровождали командиры армии, в том числе начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль, кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Сообщается, что лидера КНДР на месте встретили командиры войсковой части, мобилизованной на строительство предприятий. "Товарищ Ким Чен Ын... конкретно ознакомился с ходом строительных работ. Он выразил большое удовлетворение тем, что военные строители этой стройки обеспечивают высокий качественный уровень по требованиям модернизации, типизации и стандартизации", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын похвалил рабочих, заявив, что на данных стройках "невозможно найти недостатки", которые были выявлены в строительстве предприятий местной промышленности в ряде других городов и уездов. "Строительные полки, направленные в города и уезды, должны перенять опыт, накопленный на этой стройке предприятий местной промышленности", - заявил северокорейский лидер. Он отметил, что в последнее время руководящие работники и строители отдают "приоритет качеству", что является положительной тенденцией. Ким Чен Ын также наметил важные принципиальные направления и пути расширения строительства в регионах, в том числе касательно рационального и практического проектирования передовых здравоохранительных учреждений, научно-образовательных и культурно-бытовых учреждений, зернохранилищ. Он также поставил вопрос о последовательном обеспечении практичности и современности в проектировании промышленных зданий.

https://ria.ru/20241006/kitay-1976577340.html

https://ria.ru/20240908/baza-1971354185.html

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ким чен ын, в мире