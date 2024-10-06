https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами

Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами - РИА Новости, 06.10.2024

Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами

Собаки, вопреки распространённому заблуждению, не нуждаются в постоянном контакте с сородичами, более того, для некоторых питомцев постоянное... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:36

2024-10-06T03:36

2024-10-06T03:36

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732647541_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_dd4c418518310b9d20c8d8029948008a.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Собаки, вопреки распространённому заблуждению, не нуждаются в постоянном контакте с сородичами, более того, для некоторых питомцев постоянное времяпрепровождение в компании других псов может оказаться и вовсе вредным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Социализация собаки – это не всегда игра и постоянные прогулки со своими четвероногими друзьями. Все хорошо в меру. Конечно, питомцу важно взаимодействовать с сородичами, но этот контакт не обязательно должен сводиться к игре или постоянному нахождению рядом с другими животными. Иногда собаке достаточно при встрече обнюхать другого питомца и пойти дальше", – сказал Голубев. Он пояснил, что любой собаке вне зависимости от возраста и породы нужно общаться с сородичами. Социализация, по словам кинолога, это важный процесс воспитания пса, благодаря которому он будет хорошо воспитан, счастлив, любознателен и заинтересован в контакте с другими животными. Однако это вовсе не означает, что собаке нужно ежедневно находиться в окружении разных питомцев. Президент РКФ уточнил, что многие под общением собак подразумевают многочасовые игры на площадках и совместные прогулки по паркам. При этом, по его словам, собаке совсем необязательно вступать в игру с другим питомцем, чтобы повзаимодействовать. Для социализации и выработки навыков адекватного общения достаточно даже простого обнюхивания при встрече. Если собака с удовольствием играет с сородичем, её не нужно уводить насильно, но всё же стоит проследить, чтобы общение не спровоцировало перевозбуждение, объяснил он. Голубев рассказал, что в некоторых случаях такие игры могут быть вредными. В частности, дружелюбный и избыточно общительный щенок может в какой-то момент встретиться с неготовой к близкому общению собакой, которая на настойчивый призыв к знакомству ответит грубостью. После этого щенок может начать опасаться других животных или, напротив, демонстрировать агрессивное поведение, стараясь заранее себя защитить от всех собак, предупредил кинолог. "Кроме того, бесконтрольные игры собак на выгульной площадке могут привести к травмам, конфликтам и закреплённом неприятном опыте. Если владельцы животных приходят на площадку и отпускают своих собак бесконтрольно бегать и играть, они могут не заметить сигналы перевозбуждения у питомцев, что может привести к драке. Любой такой негативный опыт общения с сородичем повлияет на любимца: некоторые питомцы начинают чаще вступать в конфликты, у других закрепляется страх", - добавил президент РКФ. Тем, кто отпускает собаку резвиться среди сородичей, он посоветовал следить, чтобы в толпе было не более трёх животных. В противном случае их будет сложно контролировать и вовремя прекращать общение. Более того, из-за бесконтрольных игр и беготни у питомца может возникнуть потребность в постоянных контактах, где собака будет находиться на грани перевозбуждения. "Для социализации и счастливой жизни, собаке достаточно ритуальных обнюхиваний, спокойных игр и ежедневных полноценных прогулок, где питомец не будет зациклен только на других животных, а с интересом будет изучать окружающий мир вместе с хозяином", - заключил он.

https://ria.ru/20240929/kinolog-1975303567.html

https://ria.ru/20240922/sobaka-1974054137.html

https://ria.ru/20240915/kinolog-1972770490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество