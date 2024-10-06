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Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами - РИА Новости, 06.10.2024
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03:36 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html
Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами
Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами - РИА Новости, 06.10.2024
Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами
Собаки, вопреки распространённому заблуждению, не нуждаются в постоянном контакте с сородичами, более того, для некоторых питомцев постоянное... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T03:36
2024-10-06T03:36
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Собаки, вопреки распространённому заблуждению, не нуждаются в постоянном контакте с сородичами, более того, для некоторых питомцев постоянное времяпрепровождение в компании других псов может оказаться и вовсе вредным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Социализация собаки – это не всегда игра и постоянные прогулки со своими четвероногими друзьями. Все хорошо в меру. Конечно, питомцу важно взаимодействовать с сородичами, но этот контакт не обязательно должен сводиться к игре или постоянному нахождению рядом с другими животными. Иногда собаке достаточно при встрече обнюхать другого питомца и пойти дальше", – сказал Голубев. Он пояснил, что любой собаке вне зависимости от возраста и породы нужно общаться с сородичами. Социализация, по словам кинолога, это важный процесс воспитания пса, благодаря которому он будет хорошо воспитан, счастлив, любознателен и заинтересован в контакте с другими животными. Однако это вовсе не означает, что собаке нужно ежедневно находиться в окружении разных питомцев. Президент РКФ уточнил, что многие под общением собак подразумевают многочасовые игры на площадках и совместные прогулки по паркам. При этом, по его словам, собаке совсем необязательно вступать в игру с другим питомцем, чтобы повзаимодействовать. Для социализации и выработки навыков адекватного общения достаточно даже простого обнюхивания при встрече. Если собака с удовольствием играет с сородичем, её не нужно уводить насильно, но всё же стоит проследить, чтобы общение не спровоцировало перевозбуждение, объяснил он. Голубев рассказал, что в некоторых случаях такие игры могут быть вредными. В частности, дружелюбный и избыточно общительный щенок может в какой-то момент встретиться с неготовой к близкому общению собакой, которая на настойчивый призыв к знакомству ответит грубостью. После этого щенок может начать опасаться других животных или, напротив, демонстрировать агрессивное поведение, стараясь заранее себя защитить от всех собак, предупредил кинолог. "Кроме того, бесконтрольные игры собак на выгульной площадке могут привести к травмам, конфликтам и закреплённом неприятном опыте. Если владельцы животных приходят на площадку и отпускают своих собак бесконтрольно бегать и играть, они могут не заметить сигналы перевозбуждения у питомцев, что может привести к драке. Любой такой негативный опыт общения с сородичем повлияет на любимца: некоторые питомцы начинают чаще вступать в конфликты, у других закрепляется страх", - добавил президент РКФ. Тем, кто отпускает собаку резвиться среди сородичей, он посоветовал следить, чтобы в толпе было не более трёх животных. В противном случае их будет сложно контролировать и вовремя прекращать общение. Более того, из-за бесконтрольных игр и беготни у питомца может возникнуть потребность в постоянных контактах, где собака будет находиться на грани перевозбуждения. "Для социализации и счастливой жизни, собаке достаточно ритуальных обнюхиваний, спокойных игр и ежедневных полноценных прогулок, где питомец не будет зациклен только на других животных, а с интересом будет изучать окружающий мир вместе с хозяином", - заключил он.
https://ria.ru/20240929/kinolog-1975303567.html
https://ria.ru/20240922/sobaka-1974054137.html
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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами

Кинолог: далеко не каждому питомцу нужны продолжительные игры с сородичами

© Pixabay / kuzikaЛабрадор
Лабрадор - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Pixabay / kuzika
Лабрадор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Собаки, вопреки распространённому заблуждению, не нуждаются в постоянном контакте с сородичами, более того, для некоторых питомцев постоянное времяпрепровождение в компании других псов может оказаться и вовсе вредным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Социализация собаки – это не всегда игра и постоянные прогулки со своими четвероногими друзьями. Все хорошо в меру. Конечно, питомцу важно взаимодействовать с сородичами, но этот контакт не обязательно должен сводиться к игре или постоянному нахождению рядом с другими животными. Иногда собаке достаточно при встрече обнюхать другого питомца и пойти дальше", – сказал Голубев.
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Он пояснил, что любой собаке вне зависимости от возраста и породы нужно общаться с сородичами. Социализация, по словам кинолога, это важный процесс воспитания пса, благодаря которому он будет хорошо воспитан, счастлив, любознателен и заинтересован в контакте с другими животными. Однако это вовсе не означает, что собаке нужно ежедневно находиться в окружении разных питомцев.
Президент РКФ уточнил, что многие под общением собак подразумевают многочасовые игры на площадках и совместные прогулки по паркам. При этом, по его словам, собаке совсем необязательно вступать в игру с другим питомцем, чтобы повзаимодействовать. Для социализации и выработки навыков адекватного общения достаточно даже простого обнюхивания при встрече. Если собака с удовольствием играет с сородичем, её не нужно уводить насильно, но всё же стоит проследить, чтобы общение не спровоцировало перевозбуждение, объяснил он.
Голубев рассказал, что в некоторых случаях такие игры могут быть вредными. В частности, дружелюбный и избыточно общительный щенок может в какой-то момент встретиться с неготовой к близкому общению собакой, которая на настойчивый призыв к знакомству ответит грубостью. После этого щенок может начать опасаться других животных или, напротив, демонстрировать агрессивное поведение, стараясь заранее себя защитить от всех собак, предупредил кинолог.
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"Кроме того, бесконтрольные игры собак на выгульной площадке могут привести к травмам, конфликтам и закреплённом неприятном опыте. Если владельцы животных приходят на площадку и отпускают своих собак бесконтрольно бегать и играть, они могут не заметить сигналы перевозбуждения у питомцев, что может привести к драке. Любой такой негативный опыт общения с сородичем повлияет на любимца: некоторые питомцы начинают чаще вступать в конфликты, у других закрепляется страх", - добавил президент РКФ.
Тем, кто отпускает собаку резвиться среди сородичей, он посоветовал следить, чтобы в толпе было не более трёх животных. В противном случае их будет сложно контролировать и вовремя прекращать общение. Более того, из-за бесконтрольных игр и беготни у питомца может возникнуть потребность в постоянных контактах, где собака будет находиться на грани перевозбуждения.
"Для социализации и счастливой жизни, собаке достаточно ритуальных обнюхиваний, спокойных игр и ежедневных полноценных прогулок, где питомец не будет зациклен только на других животных, а с интересом будет изучать окружающий мир вместе с хозяином", - заключил он.
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