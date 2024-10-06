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"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области
"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области - РИА Новости, 06.10.2024
"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области
Западные страны уже смеются над стремлением ВСУ перехватить инициативу в конфликте своими действиями в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:12
2024-10-06T21:12
2024-10-06T21:12
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Западные страны уже смеются над стремлением ВСУ перехватить инициативу в конфликте своими действиями в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал", — пожаловался он.По словам офицера, продолжение боевых действий в курском приграничье не имеет никакой стратегической ценности. Россия, отметил он, не перебросила свои основные силы из Донбасса, а именно в этом, на его взгляд, и заключалась главная цель ВСУ."Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти", — признал Стариков.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих и 136 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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безопасность, россия, курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области
Стариков: Запад уже смеется над действиями ВСУ в курском приграничье