https://ria.ru/20241006/kiev-1976651836.html

"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области

"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области - РИА Новости, 06.10.2024

"Запад уже смеется": в Киеве признали горькую правду о Курской области

Западные страны уже смеются над стремлением ВСУ перехватить инициативу в конфликте своими действиями в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T21:12

2024-10-06T21:12

2024-10-06T21:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Западные страны уже смеются над стремлением ВСУ перехватить инициативу в конфликте своими действиями в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал", — пожаловался он.По словам офицера, продолжение боевых действий в курском приграничье не имеет никакой стратегической ценности. Россия, отметил он, не перебросила свои основные силы из Донбасса, а именно в этом, на его взгляд, и заключалась главная цель ВСУ."Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти", — признал Стариков.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих и 136 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241006/ssha-1976630675.html

https://ria.ru/20241006/vsu-1976626166.html

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безопасность, россия, курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины