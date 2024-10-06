https://ria.ru/20241006/kiev-1976575504.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T02:59
2024-10-06T02:59
2024-10-06T09:19
специальная военная операция на украине
киев
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кировоградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Киев — взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241006/vzryvy-1976575348.html
https://ria.ru/20241006/odessa-1976574702.html
киев
кировоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_929:0:2892:1472_1920x0_80_0_0_13db3ebbe46941accac0b374c822079b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кировоградская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кировоградская область, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
ТСН: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв