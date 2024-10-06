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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 06.10.2024 (обновлено: 09:19 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kiev-1976575504.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T02:59
2024-10-06T09:19
специальная военная операция на украине
киев
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кировоградская область
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Киев — взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241006/vzryvy-1976575348.html
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киев, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кировоградская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кировоградская область, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

ТСН: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Киев — взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
02:56
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Дым над Одессой - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
02:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКировоградская областьРоссия
 
 
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