https://ria.ru/20241006/kiev-1976575504.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T02:59

2024-10-06T02:59

2024-10-06T09:19

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы украины

кировоградская область

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Киев — взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241006/vzryvy-1976575348.html

https://ria.ru/20241006/odessa-1976574702.html

киев

кировоградская область

россия

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киев, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кировоградская область, россия