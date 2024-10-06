https://ria.ru/20241006/kiev-1976573731.html

В Киеве и 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 13 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2024

В Киеве и 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 13 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T01:39

2024-10-06T01:39

2024-10-06T01:43

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 13 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 1.32 мск, тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976566403.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины