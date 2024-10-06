https://ria.ru/20241006/khezbolla-1976573636.html
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана - РИА Новости, 06.10.2024
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара, заявила пресс-службы... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T01:38
2024-10-06T01:38
2024-10-06T01:53
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара, заявила пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали места скопления вражеских сил в районе поселения Манара", — говорится в заявлении.Как утверждает "Хезболла", израильские службы скорой помощи эвакуируют раненых и убитых с места удара.Еще одну попытку перейти границу предотвратили в пограничном поселении Блида."По группе вражеской силы был нанесен удар артиллерии, что вынудило их отойти на исходные позиции", — заявили в движении.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
https://ria.ru/20241004/livan-1976436242.html
https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html
https://ria.ru/20241005/beyrut-1976567229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана
"Хезболла" заявила о предотвращении попытки ЦАХАЛ перейти на территорию Ливана
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара, заявила пресс-службы движения.
«
"Бойцы исламского сопротивления атаковали места скопления вражеских сил в районе поселения Манара", — говорится в заявлении.
Как утверждает "Хезболла", израильские службы скорой помощи эвакуируют раненых и убитых с места удара.
Еще одну попытку перейти границу предотвратили в пограничном поселении Блида.
"По группе вражеской силы был нанесен удар артиллерии, что вынудило их отойти на исходные позиции", — заявили в движении.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном
и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС
.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу
. А 1 октября Тель-Авив
объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию
.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.