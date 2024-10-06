Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 06.10.2024 (обновлено: 01:53 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/khezbolla-1976573636.html
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана - РИА Новости, 06.10.2024
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара, заявила пресс-службы... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T01:38
2024-10-06T01:53
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара, заявила пресс-службы движения.&quot;Бойцы исламского сопротивления атаковали места скопления вражеских сил в районе поселения Манара&quot;, — говорится в заявлении.Как утверждает "Хезболла", израильские службы скорой помощи эвакуируют раненых и убитых с места удара.Еще одну попытку перейти границу предотвратили в пограничном поселении Блида."По группе вражеской силы был нанесен удар артиллерии, что вынудило их отойти на исходные позиции", — заявили в движении.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
https://ria.ru/20241004/livan-1976436242.html
https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html
https://ria.ru/20241005/beyrut-1976567229.html
https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
"Хезболла" заявила, что не позволила ЦАХАЛ прорваться на территорию Ливана

"Хезболла" заявила о предотвращении попытки ЦАХАЛ перейти на территорию Ливана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара, заявила пресс-службы движения.
«

"Бойцы исламского сопротивления атаковали места скопления вражеских сил в районе поселения Манара", — говорится в заявлении.

Последствия израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ
4 октября, 19:00
Как утверждает "Хезболла", израильские службы скорой помощи эвакуируют раненых и убитых с места удара.
Еще одну попытку перейти границу предотвратили в пограничном поселении Блида.
"По группе вражеской силы был нанесен удар артиллерии, что вынудило их отойти на исходные позиции", — заявили в движении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю
Вчера, 22:28

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
Последствия израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута
Вчера, 23:35
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Израиль - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине
Вчера, 18:14
 
ЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала