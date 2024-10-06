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Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся - РИА Новости, 06.10.2024
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12:25 06.10.2024 (обновлено: 16:26 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976606476.html
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся - РИА Новости, 06.10.2024
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:25
2024-10-06T16:26
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АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила Мустафина.&quot;В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования&quot;, — сказала она.Таким образом, добавила Мустафина, референдум признали состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане проголосовали более 45 процентов жителей, в Алма-Ате — 16 процентов, а в Шымкенте — уже 64 процента.На референдуме избиратели отвечают на вопрос "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Если казахстанцы одобрят строительство, то возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
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Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся

ЦИК Казахстана признал референдум о строительстве АЭС в стране состоявшимся

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкГолосование на участке в Алма-Ате на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Голосование на участке в Алма-Ате на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
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Голосование на участке в Алма-Ате на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
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АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила Мустафина.
«

"В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования", — сказала она.

Таким образом, добавила Мустафина, референдум признали состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане проголосовали более 45 процентов жителей, в Алма-Ате — 16 процентов, а в Шымкенте — уже 64 процента.
На референдуме избиратели отвечают на вопрос "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Если казахстанцы одобрят строительство, то возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
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