https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976606476.html
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся - РИА Новости, 06.10.2024
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:25
2024-10-06T12:25
2024-10-06T16:26
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АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила Мустафина."В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования", — сказала она.Таким образом, добавила Мустафина, референдум признали состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане проголосовали более 45 процентов жителей, в Алма-Ате — 16 процентов, а в Шымкенте — уже 64 процента.На референдуме избиратели отвечают на вопрос "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Если казахстанцы одобрят строительство, то возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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казахстан, в мире, астана, шымкент
Казахстан, В мире, Астана, Шымкент
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
ЦИК Казахстана признал референдум о строительстве АЭС в стране состоявшимся
АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила Мустафина.
«
"В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования", — сказала она.
Таким образом, добавила Мустафина, референдум признали состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане
проголосовали более 45 процентов жителей, в Алма-Ате — 16 процентов, а в Шымкенте
— уже 64 процента.
На референдуме избиратели отвечают на вопрос "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Если казахстанцы одобрят строительство, то возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.