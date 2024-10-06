https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля

"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля - РИА Новости, 06.10.2024

"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля

Израиль может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с ПВО, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:14

2024-10-06T15:14

2024-10-06T21:27

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

израиль

иран

сша

ливан

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975875987_0:61:800:511_1920x0_80_0_0_27f9d8ab7609890d6173b377564906cd.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Израиль может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с ПВО, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X."Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб", — считает он.По словам офицера, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности еврейского государства. Как отметил Дэвис, войну необходимо предотвратить до ее начала.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявила об около 180 баллистических ракет, выпущенных по территории страны, большую часть из них удалось перехватить.Иранцы утверждают, что снаряды поразили военные объекты Израиля, который называет урон минимальным. Тель-Авив обещает нанести ответный удар, а Вашингтон — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241006/gaza-1976619837.html

https://ria.ru/20241006/peydzhery-1976598863.html

израиль

иран

сша

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, иран, сша, ливан, джо байден