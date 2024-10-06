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"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля - РИА Новости, 06.10.2024
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15:14 06.10.2024 (обновлено: 21:27 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля - РИА Новости, 06.10.2024
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля
Израиль может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с ПВО, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:14
2024-10-06T21:27
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
израиль
иран
сша
ливан
джо байден
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Израиль может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с ПВО, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X."Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб", — считает он.По словам офицера, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности еврейского государства. Как отметил Дэвис, войну необходимо предотвратить до ее начала.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявила об около 180 баллистических ракет, выпущенных по территории страны, большую часть из них удалось перехватить.Иранцы утверждают, что снаряды поразили военные объекты Израиля, который называет урон минимальным. Тель-Авив обещает нанести ответный удар, а Вашингтон — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241006/gaza-1976619837.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, иран, сша, ливан, джо байден
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Иран, США, Ливан, Джо Байден
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля

Дэвис: Израиль сильно пострадает в войне с Ираном из-за проблем с ПВО

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Израиль может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с ПВО, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.
"Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб", — считает он.
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По словам офицера, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности еврейского государства. Как отметил Дэвис, войну необходимо предотвратить до ее начала.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявила об около 180 баллистических ракет, выпущенных по территории страны, большую часть из них удалось перехватить.
Иранцы утверждают, что снаряды поразили военные объекты Израиля, который называет урон минимальным. Тель-Авив обещает нанести ответный удар, а Вашингтон — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреИзраильИранСШАЛиванДжо Байден
 
 
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