Рейтинг@Mail.ru
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 06.10.2024 (обновлено: 18:49 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/iran-1976636360.html
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - РИА Новости, 06.10.2024
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
Авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника, заявил официальный представитель Организации... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:18
2024-10-06T18:49
иран
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
джо байден
мария захарова
израиль
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Ранее Иран отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября"Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - приводит слова чиновника агентство Mehr.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, джо байден, мария захарова, израиль, ближний восток
Иран, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Джо Байден, Мария Захарова, Израиль, Ближний Восток
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.
Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Ранее Иран отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху
5 октября, 21:19
"Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - приводит слова чиновника агентство Mehr.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
ИранВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Джо БайденМария ЗахароваИзраильБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала