https://ria.ru/20241006/iran-1976636360.html

Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - РИА Новости, 06.10.2024

Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

Авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника, заявил официальный представитель Организации... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:18

2024-10-06T18:18

2024-10-06T18:49

иран

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

джо байден

мария захарова

израиль

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Ранее Иран отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября"Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - приводит слова чиновника агентство Mehr.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, джо байден, мария захарова, израиль, ближний восток