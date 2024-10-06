Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/iran-1976572588.html
Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов
Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов - РИА Новости, 06.10.2024
Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов
Новость о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM, касающегося безопасности полетов в западной части страны, является фейком, такое предупреждение не... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:56
2024-10-06T00:56
иран
израиль
ближний восток
мария захарова
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Новость о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM, касающегося безопасности полетов в западной части страны, является фейком, такое предупреждение не выпускалось, заявил главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи. Ранее ряд СМИ сообщил на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока, что Иран якобы выпустил NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов) для воздушного пространства на западе страны в связи с проведением военных учений. "Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной "выпуск NOTAM - предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов". Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено", - приводит слова Салехи агентство Mehr. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241005/izrail-1976509785.html
https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, израиль, ближний восток, мария захарова, джо байден, в мире
Иран, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Джо Байден, В мире
Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов

В Иране опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов на западе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Новость о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM, касающегося безопасности полетов в западной части страны, является фейком, такое предупреждение не выпускалось, заявил главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи.
Ранее ряд СМИ сообщил на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока, что Иран якобы выпустил NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов) для воздушного пространства на западе страны в связи с проведением военных учений.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
ЦАХАЛ готовит ответ на ракетную атаку Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 13:36
"Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной "выпуск NOTAM - предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов". Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено", - приводит слова Салехи агентство Mehr.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху
Вчера, 21:19
 
ИранИзраильБлижний ВостокМария ЗахароваДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала