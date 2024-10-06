https://ria.ru/20241006/iran-1976572588.html

Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов

Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов - РИА Новости, 06.10.2024

Власти Ирана опровергли сообщение о выпуске NOTAM о безопасности полетов

Новость о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM, касающегося безопасности полетов в западной части страны, является фейком, такое предупреждение не... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:56

2024-10-06T00:56

2024-10-06T00:56

иран

израиль

ближний восток

мария захарова

джо байден

в мире

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ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Новость о выпуске Тегераном предупреждения NOTAM, касающегося безопасности полетов в западной части страны, является фейком, такое предупреждение не выпускалось, заявил главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи. Ранее ряд СМИ сообщил на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока, что Иран якобы выпустил NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов) для воздушного пространства на западе страны в связи с проведением военных учений. "Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной "выпуск NOTAM - предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов". Эта новость была фейковой, и такое предупреждения вообще не было выпущено", - приводит слова Салехи агентство Mehr. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241005/izrail-1976509785.html

https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html

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израиль

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иран, израиль, ближний восток, мария захарова, джо байден, в мире