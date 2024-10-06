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Иран полностью возобновил авиасообщение после отмены ограничений - РИА Новости, 06.10.2024
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23:43 06.10.2024 (обновлено: 23:55 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/iran--1976661899.html
Иран полностью возобновил авиасообщение после отмены ограничений
Иран полностью возобновил авиасообщение после отмены ограничений - РИА Новости, 06.10.2024
Иран полностью возобновил авиасообщение после отмены ограничений
Все аэропорты Ирана возобновляют авиасообщение после полной отмены введенных ранее ограничений, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:43
2024-10-06T23:55
иран
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ближний восток
мария захарова
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ТЕГЕРАН, 6 окт - РИА Новости. Все аэропорты Ирана возобновляют авиасообщение после полной отмены введенных ранее ограничений, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.Несколькими часами ранее Язерлу сообщил, что авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника. Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Иран также отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября. Первым возобновил авиасообщение Международный аэропорт имама Хомейни в иранской столице, о чем сообщило агентство Mehr."Учитывая снятие введенных ограничений... авиасообщение возобновилось в обычном режиме с 23.00 (22.30 мск - ред.) в воскресенье, 6 октября", - приводит слова Язерлу агентство Mehr.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ближний восток, мария захарова, джо байден
Иран, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Джо Байден
Иран полностью возобновил авиасообщение после отмены ограничений

Иран полностью возобновил авиасообщение после отмены введенных ранее ограничений

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 окт - РИА Новости. Все аэропорты Ирана возобновляют авиасообщение после полной отмены введенных ранее ограничений, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.
Несколькими часами ранее Язерлу сообщил, что авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника. Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Иран также отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября. Первым возобновил авиасообщение Международный аэропорт имама Хомейни в иранской столице, о чем сообщило агентство Mehr.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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"Учитывая снятие введенных ограничений... авиасообщение возобновилось в обычном режиме с 23.00 (22.30 мск - ред.) в воскресенье, 6 октября", - приводит слова Язерлу агентство Mehr.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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