https://ria.ru/20241006/ikota-1976575666.html
Врач назвала самую частую причину икоты
Врач назвала самую частую причину икоты - РИА Новости, 06.10.2024
Врач назвала самую частую причину икоты
Наиболее частой причиной появления икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость, в иных случаях это может быть связано с беременностью,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T03:09
2024-10-06T03:09
2024-10-06T06:15
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общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наиболее частой причиной появления икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость, в иных случаях это может быть связано с беременностью, переохлаждением, стрессом и питанием на бегу, рассказала РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская."Наиболее распространенной причиной икоты взрослого человека является, как ни странно, алкогольная зависимость. При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность. Такая икота быстро начинается и так же быстро проходит, являясь вполне физиологическим методом саморегуляции", — рассказала Малиновская. По словам врача, икота может иметь и другую природу, не связанную с приемом алкоголя: беременность второго-третьего триместра, переохлаждение, повышение внутричерепного давления, сдавление диафрагмального нерва, стресс, голод, жажда, прием пищи большими кусками, питание всухомятку и на бегу."При беременности на диафрагму давит увеличившаяся матка, к тому же сокращения стимулируются активными шевелениями плода. Матка иногда зажимает диафрагмальный нерв, словно джойстик в старенькой компьютерной игре, вызывая все новые серии мышечных сокращений. Радикальный способ избавления от икоты в данном случае один: благополучные роды", — отметила Малиновская. Также икота, особенно у младенцев, может быть связана с переохлаждением. Как объяснила реабилитолог, при переохлаждении мышечный спазм происходит под воздействием низких температур: замерзающие гладкие мышцы сжимаются в комок, "прячась" от холода."К сожалению, механизм сдавления диафрагмального нерва или собственно купола диафрагмы не всегда столь радостный: это могут быть опухоли желудка и средостения, аномалии анатомического развития. Такое встречается нечасто, но длительная и беспричинная икота требует обследования, чтобы исключить серьезные заболевания. Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой! Обратитесь к вашему лечащему врачу для точной диагностики и лечения заболевания", — заключила Малиновская.
https://ria.ru/20241005/vegetarianstvo-1976469057.html
https://radiosputnik.ru/20240917/alkogol-1973186572.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Врач назвала самую частую причину икоты
Врач Малиновская назвала наиболее частой причиной икоты алкогольную зависимость
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наиболее частой причиной появления икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость, в иных случаях это может быть связано с беременностью, переохлаждением, стрессом и питанием на бегу, рассказала РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.
"Наиболее распространенной причиной икоты взрослого человека является, как ни странно, алкогольная зависимость. При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность. Такая икота быстро начинается и так же быстро проходит, являясь вполне физиологическим методом саморегуляции", — рассказала Малиновская.
По словам врача, икота может иметь и другую природу, не связанную с приемом алкоголя: беременность второго-третьего триместра, переохлаждение, повышение внутричерепного давления, сдавление диафрагмального нерва, стресс, голод, жажда, прием пищи большими кусками, питание всухомятку и на бегу.
"При беременности на диафрагму давит увеличившаяся матка, к тому же сокращения стимулируются активными шевелениями плода. Матка иногда зажимает диафрагмальный нерв, словно джойстик в старенькой компьютерной игре, вызывая все новые серии мышечных сокращений. Радикальный способ избавления от икоты в данном случае один: благополучные роды", — отметила Малиновская.
Также икота, особенно у младенцев, может быть связана с переохлаждением. Как объяснила реабилитолог, при переохлаждении мышечный спазм происходит под воздействием низких температур: замерзающие гладкие мышцы сжимаются в комок, "прячась" от холода.
"К сожалению, механизм сдавления диафрагмального нерва или собственно купола диафрагмы не всегда столь радостный: это могут быть опухоли желудка и средостения, аномалии анатомического развития. Такое встречается нечасто, но длительная и беспричинная икота требует обследования, чтобы исключить серьезные заболевания. Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой! Обратитесь к вашему лечащему врачу для точной диагностики и лечения заболевания", — заключила Малиновская.