https://ria.ru/20241006/ikota-1976575666.html

Врач назвала самую частую причину икоты

Врач назвала самую частую причину икоты - РИА Новости, 06.10.2024

Врач назвала самую частую причину икоты

Наиболее частой причиной появления икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость, в иных случаях это может быть связано с беременностью,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:09

2024-10-06T03:09

2024-10-06T06:15

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наиболее частой причиной появления икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость, в иных случаях это может быть связано с беременностью, переохлаждением, стрессом и питанием на бегу, рассказала РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская."Наиболее распространенной причиной икоты взрослого человека является, как ни странно, алкогольная зависимость. При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность. Такая икота быстро начинается и так же быстро проходит, являясь вполне физиологическим методом саморегуляции", — рассказала Малиновская. По словам врача, икота может иметь и другую природу, не связанную с приемом алкоголя: беременность второго-третьего триместра, переохлаждение, повышение внутричерепного давления, сдавление диафрагмального нерва, стресс, голод, жажда, прием пищи большими кусками, питание всухомятку и на бегу."При беременности на диафрагму давит увеличившаяся матка, к тому же сокращения стимулируются активными шевелениями плода. Матка иногда зажимает диафрагмальный нерв, словно джойстик в старенькой компьютерной игре, вызывая все новые серии мышечных сокращений. Радикальный способ избавления от икоты в данном случае один: благополучные роды", — отметила Малиновская. Также икота, особенно у младенцев, может быть связана с переохлаждением. Как объяснила реабилитолог, при переохлаждении мышечный спазм происходит под воздействием низких температур: замерзающие гладкие мышцы сжимаются в комок, "прячась" от холода."К сожалению, механизм сдавления диафрагмального нерва или собственно купола диафрагмы не всегда столь радостный: это могут быть опухоли желудка и средостения, аномалии анатомического развития. Такое встречается нечасто, но длительная и беспричинная икота требует обследования, чтобы исключить серьезные заболевания. Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой! Обратитесь к вашему лечащему врачу для точной диагностики и лечения заболевания", — заключила Малиновская.

https://ria.ru/20241005/vegetarianstvo-1976469057.html

https://radiosputnik.ru/20240917/alkogol-1973186572.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество