https://ria.ru/20241006/gosduma-1976616754.html

В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри

В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 06.10.2024

В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри

Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, заявила заместитель председателя... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:19

2024-10-06T14:19

2024-10-06T14:19

россия

анна кузнецова

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия"). "Она (инициатива о запрете пропаганды чайлдфри - ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом", - рассказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что сегодня задача России, помимо борьбы за суверенитет на полях СВО, это борьба за нравственный и ценностный суверенитет России, а также и борьба на демографическом фронте. И, по словам вице-спикера ГД, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри кажется "узкой", но она станет "оружием" в борьбе на ценностном и демографическом фронтах.

https://ria.ru/20241005/kvadrobery-1976469587.html

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россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, общество