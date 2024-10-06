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В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 06.10.2024
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14:19 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/gosduma-1976616754.html
В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри
В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 06.10.2024
В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри
Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, заявила заместитель председателя... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:19
2024-10-06T14:19
россия
анна кузнецова
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия"). "Она (инициатива о запрете пропаганды чайлдфри - ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом", - рассказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что сегодня задача России, помимо борьбы за суверенитет на полях СВО, это борьба за нравственный и ценностный суверенитет России, а также и борьба на демографическом фронте. И, по словам вице-спикера ГД, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри кажется "узкой", но она станет "оружием" в борьбе на ценностном и демографическом фронтах.
https://ria.ru/20241005/kvadrobery-1976469587.html
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россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме прокомментировали проект о запрете пропаганды чайлдфри

Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри — элемент в стратегии нацбезопасности РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").
"Она (инициатива о запрете пропаганды чайлдфри - ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом", - рассказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что сегодня задача России, помимо борьбы за суверенитет на полях СВО, это борьба за нравственный и ценностный суверенитет России, а также и борьба на демографическом фронте. И, по словам вице-спикера ГД, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри кажется "узкой", но она станет "оружием" в борьбе на ценностном и демографическом фронтах.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства
5 октября, 03:38
 
РоссияАнна КузнецоваГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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