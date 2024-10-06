https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html

Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии

Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии - РИА Новости, 06.10.2024

Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии

Блогер Максим Кац* (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу на заочный восьмилетний приговор по уголовному делу о распространении фейков о российской РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:33

2024-10-06T00:33

2024-10-06T00:33

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московский городской суд

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Блогер Максим Кац* (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу на заочный восьмилетний приговор по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "На Приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в августе прошлого года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Мосгорсуд в апреле признал это решение законным. Кац* обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html

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