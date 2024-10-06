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Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии - РИА Новости, 06.10.2024
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00:33 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии - РИА Новости, 06.10.2024
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии
Блогер Максим Кац* (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу на заочный восьмилетний приговор по уголовному делу о распространении фейков о российской РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:33
2024-10-06T00:33
россия
москва
украина
московский городской суд
максим кац
youtube
происшествия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Блогер Максим Кац* (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу на заочный восьмилетний приговор по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "На Приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в августе прошлого года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Мосгорсуд в апреле признал это решение законным. Кац* обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html
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россия, москва, украина, московский городской суд, максим кац, youtube, происшествия
Россия, Москва, Украина, Московский городской суд, Максим Кац, YouTube, Происшествия
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии

Блогер Кац подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС России

CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац*
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Блогер Максим Кац* (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу на заочный восьмилетний приговор по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"На Приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Писатель Александр Генис - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Писателя Александра Гениса* и центр "Досье"** внесли в реестр иноагентов
27 сентября, 17:09
Басманный суд столицы в августе прошлого года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Мосгорсуд в апреле признал это решение законным.
Кац* обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Названа одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов
Вчера, 06:08
 
РоссияМоскваУкраинаМосковский городской судМаксим КацYouTubeПроисшествия
 
 
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