https://ria.ru/20241006/elektronika-1976597265.html

Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность

Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность - РИА Новости, 06.10.2024

Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T09:59

2024-10-06T09:59

2024-10-06T10:01

технологии

россия

михаил мишустин

экономика

безопасность

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Сегодня стратегически значимая сфера объединяет сотни предприятий, исследовательские институты, конструкторские бюро, опытные заводы и более 300 тысяч квалифицированных специалистов, учёных и инженеров. Вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Играет ключевую роль в решении поставленных Президентом задач по достижению технологического суверенитета, повышению благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что правительство уделяет электронной промышленности приоритетное внимание. Он подчеркнул, что ведётся работа в рамках Стратегии развития электронной промышленности, совершенствуются механизмы и инструменты государственной поддержки, а также расширяется сотрудничество с экспертным сообществом и отраслевыми институтами, что помогает реализовывать крупные инвестиционные проекты, в том числе по созданию собственных решений. "Предстоит ещё многое сделать, чтобы вывести отечественную электронику на новый уровень компетенций и технологических возможностей, нарастить научный и кадровый потенциал, необходимые производственные мощности. Уверен, что ваш высокий профессионализм, преданность делу и накопленные знания станут залогом будущих успехов, выполнения намеченных планов. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин, экономика, безопасность