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Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность - РИА Новости, 06.10.2024
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09:59 06.10.2024 (обновлено: 10:01 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/elektronika-1976597265.html
Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность
Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность - РИА Новости, 06.10.2024
Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T09:59
2024-10-06T10:01
технологии
россия
михаил мишустин
экономика
безопасность
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Сегодня стратегически значимая сфера объединяет сотни предприятий, исследовательские институты, конструкторские бюро, опытные заводы и более 300 тысяч квалифицированных специалистов, учёных и инженеров. Вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Играет ключевую роль в решении поставленных Президентом задач по достижению технологического суверенитета, повышению благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что правительство уделяет электронной промышленности приоритетное внимание. Он подчеркнул, что ведётся работа в рамках Стратегии развития электронной промышленности, совершенствуются механизмы и инструменты государственной поддержки, а также расширяется сотрудничество с экспертным сообществом и отраслевыми институтами, что помогает реализовывать крупные инвестиционные проекты, в том числе по созданию собственных решений. "Предстоит ещё многое сделать, чтобы вывести отечественную электронику на новый уровень компетенций и технологических возможностей, нарастить научный и кадровый потенциал, необходимые производственные мощности. Уверен, что ваш высокий профессионализм, преданность делу и накопленные знания станут залогом будущих успехов, выполнения намеченных планов. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил премьер-министр.
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технологии, россия, михаил мишустин, экономика, безопасность
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Безопасность
Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность

Мишустин: электронная промышленность вносит весомый вклад в укрепление обороны

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня стратегически значимая сфера объединяет сотни предприятий, исследовательские институты, конструкторские бюро, опытные заводы и более 300 тысяч квалифицированных специалистов, учёных и инженеров. Вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Играет ключевую роль в решении поставленных Президентом задач по достижению технологического суверенитета, повышению благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что правительство уделяет электронной промышленности приоритетное внимание. Он подчеркнул, что ведётся работа в рамках Стратегии развития электронной промышленности, совершенствуются механизмы и инструменты государственной поддержки, а также расширяется сотрудничество с экспертным сообществом и отраслевыми институтами, что помогает реализовывать крупные инвестиционные проекты, в том числе по созданию собственных решений.
"Предстоит ещё многое сделать, чтобы вывести отечественную электронику на новый уровень компетенций и технологических возможностей, нарастить научный и кадровый потенциал, необходимые производственные мощности. Уверен, что ваш высокий профессионализм, преданность делу и накопленные знания станут залогом будущих успехов, выполнения намеченных планов. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил премьер-министр.
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