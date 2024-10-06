https://ria.ru/20241006/dtp-1976597780.html
В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем
В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем - РИА Новости, 06.10.2024
В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем
Легковой автомобиль врезался в другую машину после столкновения с лосем на трассе в Омской области, в результате чего погибли четыре человека, рассказали в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:09
2024-10-06T10:09
2024-10-06T10:09
происшествия
омская область
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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в другую машину после столкновения с лосем на трассе в Омской области, в результате чего погибли четыре человека, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП произошло вечером 5 октября, на 129 км трассы "Омск-Муромцево-Седельниково". Автомобиль Lada Priora врезался в Toyota Yaris после того, как столкнулся с лосем. В Toyota находились 42-летняя женщина, ее 38-летний муж, который во время ДТП скончался, и 6-летний сын. В Lada ехали строители из Азербайджана. 30-летний водитель, а также пассажиры 39 и 35 лет погибли. Еще двое пассажиров в больнице. "Предварительно установлено, что перед отечественным транспортным средством выбежал лось, после наезда на которого автомобиль, потеряв управление, выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжала Toyota. В результате аварии погибли 4 человека, еще четверо, в том числе 6-летний ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе. На место происшествия выезжал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".
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омская область
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем
В Омской области четыре человека погибли в ДТП после столкновения с лосем
ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в другую машину после столкновения с лосем на трассе в Омской области, в результате чего погибли четыре человека, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло вечером 5 октября, на 129 км трассы "Омск-Муромцево-Седельниково". Автомобиль Lada Priora врезался в Toyota Yaris после того, как столкнулся с лосем. В Toyota находились 42-летняя женщина, ее 38-летний муж, который во время ДТП скончался, и 6-летний сын. В Lada ехали строители из Азербайджана. 30-летний водитель, а также пассажиры 39 и 35 лет погибли. Еще двое пассажиров в больнице.
«
"Предварительно установлено, что перед отечественным транспортным средством выбежал лось, после наезда на которого автомобиль, потеряв управление, выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжала Toyota. В результате аварии погибли 4 человека, еще четверо, в том числе 6-летний ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе.
На место происшествия выезжал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".