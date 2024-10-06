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В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 06.10.2024 (обновлено: 17:31 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/dron-1976631723.html
В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома
В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома - РИА Новости, 06.10.2024
В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома
Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:23
2024-10-06T17:31
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ вновь под ударом со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате обстрела поврежден легковой автомобиль и есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал он.Гладков уточнил, что в селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у 13-летнего ребёнка царапины на шее, родители обработали их самостоятельно, от вызова бригады "скорой" они отказались. Также в доме пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад, повреждены навес хозпостройки и автомобиль."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
шебекино
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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома

Гладков: в белгородском селе Козьмодемьяновка дрон ВСУ влетел в окно жилого дома

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Шебекинский городской округ вновь под ударом со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате обстрела поврежден легковой автомобиль и есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал он.
Гладков уточнил, что в селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у 13-летнего ребёнка царапины на шее, родители обработали их самостоятельно, от вызова бригады "скорой" они отказались. Также в доме пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад, повреждены навес хозпостройки и автомобиль.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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