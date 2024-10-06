https://ria.ru/20241006/dron-1976631723.html

В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома

В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома - РИА Новости, 06.10.2024

В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома

Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:23

2024-10-06T17:23

2024-10-06T17:31

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ вновь под ударом со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате обстрела поврежден легковой автомобиль и есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал он.Гладков уточнил, что в селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у 13-летнего ребёнка царапины на шее, родители обработали их самостоятельно, от вызова бригады "скорой" они отказались. Также в доме пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад, повреждены навес хозпостройки и автомобиль."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия