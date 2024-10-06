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Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/donetsk-1976614991.html
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:03
2024-10-06T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка со стороны ВСУ. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Аносова погиб мужчина 1964 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
«
"По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Аносова погиб мужчина 1964 года рождения", - написал Кулемзин.
Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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