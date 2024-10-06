https://ria.ru/20241006/donetsk-1976614991.html

Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024

Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:03

2024-10-06T14:03

2024-10-06T14:03

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донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка со стороны ВСУ. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Аносова погиб мужчина 1964 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины