https://ria.ru/20241006/donetsk-1976614991.html
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:03
2024-10-06T14:03
2024-10-06T14:03
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мирных житель погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка со стороны ВСУ. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Аносова погиб мужчина 1964 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погиб мирный житель