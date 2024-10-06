https://ria.ru/20241006/donetsk-1976599537.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:33

2024-10-06T10:33

2024-10-06T10:33

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за полчаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.40 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, в 10.00 воскресенья украинские войска выпустили ещё четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато