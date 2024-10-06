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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.10.2024
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10:33 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/donetsk-1976599537.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:33
2024-10-06T10:33
в мире
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за полчаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.40 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, в 10.00 воскресенья украинские войска выпустили ещё четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 натовских снарядов по Донецку за полчаса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за полчаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.40 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, в 10.00 воскресенья украинские войска выпустили ещё четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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