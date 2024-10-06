https://ria.ru/20241006/delo-1976627442.html

СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области

СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024

СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области

Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к убийству с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:25

2024-10-06T16:25

2024-10-06T21:31

специальная военная операция на украине

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

суджанский район

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к убийству с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных (частью - ред.) 3 ст. 30 пп. "а", "е", "ж" и "л", ч. 2 ст. 105 пп. "а", "д", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ(террористический акт)", - говорится в сообщении.Как уточнили в СК, следствием установлено, что 11 августа украинские боевики из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп, находясь на территории Суджанского района Курской области, используя автоматическое огнестрельное оружие, совершили убийство с особой жестокость двух женщин и одного мужчины."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в СК,

https://ria.ru/20241006/morpekhi-1976584659.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, суджанский район