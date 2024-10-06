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СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области
СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024
СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области
Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к убийству с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:25
2024-10-06T16:25
2024-10-06T21:31
специальная военная операция на украине
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
суджанский район
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к убийству с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных (частью - ред.) 3 ст. 30 пп. "а", "е", "ж" и "л", ч. 2 ст. 105 пп. "а", "д", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ(террористический акт)", - говорится в сообщении.Как уточнили в СК, следствием установлено, что 11 августа украинские боевики из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп, находясь на территории Суджанского района Курской области, используя автоматическое огнестрельное оружие, совершили убийство с особой жестокость двух женщин и одного мужчины."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в СК,
https://ria.ru/20241006/morpekhi-1976584659.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Суджанский район
СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области
СК завел дело на боевиков ВСУ, причастных к жестоким убийствам в Курской области