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Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 06.10.2024 (обновлено: 17:26 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/dadin-1976631274.html
Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ
Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ
В Харьковской области ликвидировали Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:18
2024-10-06T17:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
ильдар дадин
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев. В аду иуд ждет отдельный прием", — написала она.Дадина первым в России осудили на 2,5 года колонии за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
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харьковская область, ильдар дадин, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Ильдар Дадин, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ

Симоньян сообщила о ликвидации воевавшего за ВСУ Дадина в Харьковской области

© Фото : dadin.infoИльдар Дадин
Ильдар Дадин - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : dadin.info
Ильдар Дадин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев. В аду иуд ждет отдельный прием", — написала она.
Дадина первым в России осудили на 2,5 года колонии за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
3 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьИльдар ДадинМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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