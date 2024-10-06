https://ria.ru/20241006/dadin-1976631274.html

Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ

Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024

Симоньян сообщила о ликвидации Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ

В Харьковской области ликвидировали Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:18

2024-10-06T17:18

2024-10-06T17:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

ильдар дадин

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев. В аду иуд ждет отдельный прием", — написала она.Дадина первым в России осудили на 2,5 года колонии за неоднократное участие в несанкционированных акциях.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

харьковская область

россия

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харьковская область, ильдар дадин, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, безопасность, россия