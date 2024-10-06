https://ria.ru/20241006/bundestag-1976630833.html

СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг

СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг - РИА Новости, 06.10.2024

СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг

Политик Максимилиан Кра, ранее заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:10

2024-10-06T17:10

2024-10-06T17:10

в мире

германия

китай

адольф гитлер

олаф шольц

хдс/хсс

европарламент

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Политик Максимилиан Кра, ранее заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера (СС), решил баллотироваться в бундестаг, пишет немецкая газета Bild. "Максимилиан Кра (47 лет), скандально известный дрезденский евродепутат от ультраправой партии, хочет баллотироваться в бундестаг и переехать в Берлин", - пишет издание со ссылкой на источники в правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По информации издания, Кра хотел бы представлять саксонский парламентский округ. Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС. В преддверии выборов в ЕП АдГ заявляла, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной кампании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. На прошедших в июне в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте – 96.

https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html

https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html

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в мире, германия, китай, адольф гитлер, олаф шольц, хдс/хсс, европарламент