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СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг - РИА Новости, 06.10.2024
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17:10 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/bundestag-1976630833.html
СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг
СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг - РИА Новости, 06.10.2024
СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг
Политик Максимилиан Кра, ранее заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:10
2024-10-06T17:10
в мире
германия
китай
адольф гитлер
олаф шольц
хдс/хсс
европарламент
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Политик Максимилиан Кра, ранее заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера (СС), решил баллотироваться в бундестаг, пишет немецкая газета Bild. "Максимилиан Кра (47 лет), скандально известный дрезденский евродепутат от ультраправой партии, хочет баллотироваться в бундестаг и переехать в Берлин", - пишет издание со ссылкой на источники в правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По информации издания, Кра хотел бы представлять саксонский парламентский округ. Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС. В преддверии выборов в ЕП АдГ заявляла, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной кампании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. На прошедших в июне в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте – 96.
https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html
https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html
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в мире, германия, китай, адольф гитлер, олаф шольц, хдс/хсс, европарламент
В мире, Германия, Китай, Адольф Гитлер, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Европарламент
СМИ: скандально известный политик решил баллотироваться в бундестаг

Bild: политик Кра от ультраправой партии решил баллотироваться в бундестаг

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Политик Максимилиан Кра, ранее заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера (СС), решил баллотироваться в бундестаг, пишет немецкая газета Bild.
"Максимилиан Кра (47 лет), скандально известный дрезденский евродепутат от ультраправой партии, хочет баллотироваться в бундестаг и переехать в Берлин", - пишет издание со ссылкой на источники в правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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По информации издания, Кра хотел бы представлять саксонский парламентский округ.
Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС.
В преддверии выборов в ЕП АдГ заявляла, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной кампании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии.
На прошедших в июне в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте – 96.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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