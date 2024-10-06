https://ria.ru/20241006/boepripasy-1976577455.html

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для БПЛА

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для БПЛА

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит дроны к воздушным дуэлям, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Пол". РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T04:49

2024-10-06T04:49

2024-10-06T04:49

безопасность

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит дроны к воздушным дуэлям, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Пол". "Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов. <...> Все это производится своими силами с использованием ресурсов министерства обороны и, конечно, наших друзей-волонтеров. Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но еще и на других направлениях", — рассказал о работе лаборатории военнослужащий с позывным "Копатыч". Подразделение БПЛА Ленинградского полка выполняет широкий спектр задач по огневому поражению, разведке местности, выявлению целей и ведению круглосуточной трансляции для вышестоящих штабных органов. Разработки подразделения используют военнослужащие на разных направлениях в зоне СВО, пояснил командир подразделения с позывным "Пол". "Поскольку у нас здесь еще и активно представлена 3D-печать, мы можем позволить себе научную, изыскательную работу, так сказать. <...> Здесь производится один из видов наших изделий — "ноги" для Мавика, которыми он может потенциально производить сбитие "птицы" противника в воздухе", — поделились информацией о новейших разработках военнослужащие. В последнее время воздушная война выходит на новый уровень и случаются воздушные бои и дуэли, поэтому в арсенале подразделения БПЛА уже существуют дроны-истребители.

https://ria.ru/20240919/chemezov-1973551169.html

https://ria.ru/20240813/samolety-1965967129.html

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