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СМИ: командующий спецназом в КСИР не выходит на связь после атак на Бейрут
СМИ: командующий спецназом в КСИР не выходит на связь после атак на Бейрут - РИА Новости, 06.10.2024
СМИ: командующий спецназом в КСИР не выходит на связь после атак на Бейрут
Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани не выходит на связь после... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:36
2024-10-06T21:36
2024-10-06T23:14
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников."Командующий иранскими силами "Аль-Кудс" Исмаил Каани, который отправился в Ливан после убийства в прошлом месяце лидера "Хезболлах" ... Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара, не выходил на связь после ударов по Бейруту в конце прошлой недели", - говорится в сообщении агентства.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, ливан, хезболла, хамас
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла, Ливан, Хезболла, ХАМАС
СМИ: командующий спецназом в КСИР не выходит на связь после атак на Бейрут
Reuters: командующий спецназом в КСИР не выходит на связь после атак на Бейрут