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Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 06.10.2024
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00:47 06.10.2024 (обновлено: 01:24 06.10.2024)
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Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 06.10.2024
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:47
2024-10-06T01:24
израиль
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Более трех ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута.Ранее удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.
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израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли еще несколько ударов по южному пригороду Бейрута

© AP Photo / Fadi TawilДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Fadi Tawil
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Более трех ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута.
Ранее удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.
 
ИзраильБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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