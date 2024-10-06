https://ria.ru/20241006/beyrut-1976572335.html
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 06.10.2024
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:47
2024-10-06T00:47
2024-10-06T01:24
израиль
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976172373_185:573:2805:2047_1920x0_80_0_0_963596664e2562abfb34167a13231c9e.jpg
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Более трех ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута.Ранее удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976172373_313:607:2233:2047_1920x0_80_0_0_4d29dc06753b550a8b9ee53b79d61037.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута
ВВС Израиля нанесли еще несколько ударов по южному пригороду Бейрута