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Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута

Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 06.10.2024

Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:47

2024-10-06T00:47

2024-10-06T01:24

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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Более трех ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута.Ранее удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.

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израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире