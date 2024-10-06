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Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/bespilotniki-1976605442.html
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА
Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:42
2024-10-06T15:42
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области. На кадрах объективного контроля запечатлено, как российские беспилотники зависают в воздухе над вражескими, а затем уничтожают их прямым попаданием. В министерстве уточняют, что российские военнослужащие для уничтожения БПЛА противника применили малые разведывательные дроны.
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россия
харьковская область
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7 495 645-6601
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Уничтожение БПЛА ВСУ операторами дронов в Харьковской области
Уничтожение боевых БпЛА ВСУ операторами дронов группировки «Север» в Харьковской области.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА

МО РФ показало видео уничтожения украинских дронов малыми разведывательными БПЛА

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области.
На кадрах объективного контроля запечатлено, как российские беспилотники зависают в воздухе над вражескими, а затем уничтожают их прямым попаданием.
В министерстве уточняют, что российские военнослужащие для уничтожения БПЛА противника применили малые разведывательные дроны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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