https://ria.ru/20241006/bespilotniki-1976605442.html

Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА

Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА

Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:42

2024-10-06T15:42

2024-10-06T15:42

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области. На кадрах объективного контроля запечатлено, как российские беспилотники зависают в воздухе над вражескими, а затем уничтожают их прямым попаданием. В министерстве уточняют, что российские военнослужащие для уничтожения БПЛА противника применили малые разведывательные дроны.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение БПЛА ВСУ операторами дронов в Харьковской области Уничтожение боевых БпЛА ВСУ операторами дронов группировки «Север» в Харьковской области. 2024-10-06T15:42 true PT0M30S

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)