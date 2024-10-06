https://ria.ru/20241006/bespilotniki-1976605442.html
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА
Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:42
2024-10-06T15:42
2024-10-06T15:42
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области. На кадрах объективного контроля запечатлено, как российские беспилотники зависают в воздухе над вражескими, а затем уничтожают их прямым попаданием. В министерстве уточняют, что российские военнослужащие для уничтожения БПЛА противника применили малые разведывательные дроны.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение БПЛА ВСУ операторами дронов в Харьковской области
Уничтожение боевых БпЛА ВСУ операторами дронов группировки «Север» в Харьковской области.
2024-10-06T15:42
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА
МО РФ показало видео уничтожения украинских дронов малыми разведывательными БПЛА