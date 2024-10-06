https://ria.ru/20241006/bespilotnik-1976659549.html

Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники

Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 06.10.2024

Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники

Дежурные средства ПВО с 20.50 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:00

2024-10-06T23:00

2024-10-06T23:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.50 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Шестого октября с 20.50 до 22.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье министерство сообщало об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской и одного - над Брянской областью.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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брянская область

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безопасность, россия, брянская область