https://ria.ru/20241006/bazar-1976649307.html
Сотни американцев пришли на Русский базар в Вашингтоне
Сотни американцев пришли на Русский базар в Вашингтоне - РИА Новости, 06.10.2024
Сотни американцев пришли на Русский базар в Вашингтоне
Сотни жителей Вашингтона и его пригородов пришли в первые выходные октября на Русский базар, который традиционно проводит русский православный... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:46
2024-10-06T20:46
2024-10-06T20:54
религия
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Сотни жителей Вашингтона и его пригородов пришли в первые выходные октября на Русский базар, который традиционно проводит русский православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор в американской столице, передает корреспондент РИА Новости. По традиции здесь были слышны не только русская и английская речь, но и сербский, грузинский, арабский и многие другие языки со всего мира. Базар проводится в 41-й раз. С утра верующие собрались в церкви на воскресную литургию. Народный праздник начался по окончании богослужения. На обустроенной под открытым небом рядом с храмом сцене звучали русские песни в исполнении популярной среди русской диаспоры Вашингтона группы "Самовар", детского коллектива "Забава", одного из активных членов русского сообщества Николая Маунтса и многих других исполнителей. За русские народные танцы отвечала приходская детская группа "МатрешкиDC" и коллектив "Калинка". Детский театр "Теремок" показал фрагменты своих спектаклей. Гости могли продегустировать популярные российские блюда, такие как шашлыки, голубцы, картошка и пироги. Чай гостям наливали из настоящего самовара. Впрочем, базар важен, как говорится, не только хлебом и зрелищами. Настоятель прихода протоиерей Виктор Потапов поблагодарил волонтеров, которые организовали базар. По его словам, они мобилизовали свои физические и моральные силы, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда. "В течение года наш приход помогает очень многим людям - не только в США... Эти деньги нам очень нужны, потому что очень много нуждающихся, и базар – это одно из наших крупнейших мероприятий в году, где мы их собираем", - сказал священник в интервью РИА Новости. По его словам, такие мероприятия позволяют рассказать о православной вере американцам, которые, возможно, раньше никогда не были в православном храме и ничего не знают о православии. Священник отметил, что уже сейчас около трети прихожан русской церкви в Вашингтоне - американцы, пришедшие в православие из других конфессий. "Мы все объединяемся как одна семья, невзирая на этносы, чтобы служить Богу и людям," - сказал он. В свою очередь, староста прихода Максим Агапов рассказал, что вашингтонцы приходят на базар не просто вкусно поесть и послушать музыку, но и зайти в церковь. "Наши батюшки проводят по ней экскурсии, то есть это еще и миссионерское мероприятие," - сказал он агентству. По его словам, в последние годы церковный базар стал важным еще и потому, что в условиях не самой благоприятной международной обстановки американцы получают возможность познакомиться с русской культурой. "И, конечно, на базаре царит праздничная веселая атмосфера, заряжающая положительной энергией. Это собрание друзей", - заключил староста прихода.
https://ria.ru/20240316/maslenitsa-1933565161.html
https://ria.ru/20240804/ushakov-1963997354.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вашингтон (штат), в мире
Религия, Вашингтон (штат), В мире
Сотни американцев пришли на Русский базар в Вашингтоне
Сотни жителей Вашингтона пришли на Русский базар в русском православном соборе
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Сотни жителей Вашингтона и его пригородов пришли в первые выходные октября на Русский базар, который традиционно проводит русский православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор в американской столице, передает корреспондент РИА Новости.
По традиции здесь были слышны не только русская и английская речь, но и сербский, грузинский, арабский и многие другие языки со всего мира. Базар проводится в 41-й раз.
С утра верующие собрались в церкви на воскресную литургию. Народный праздник начался по окончании богослужения. На обустроенной под открытым небом рядом с храмом сцене звучали русские песни в исполнении популярной среди русской диаспоры Вашингтона группы "Самовар", детского коллектива "Забава", одного из активных членов русского сообщества Николая Маунтса и многих других исполнителей.
За русские народные танцы отвечала приходская детская группа "МатрешкиDC" и коллектив "Калинка". Детский театр "Теремок" показал фрагменты своих спектаклей. Гости могли продегустировать популярные российские блюда, такие как шашлыки, голубцы, картошка и пироги. Чай гостям наливали из настоящего самовара.
Впрочем, базар важен, как говорится, не только хлебом и зрелищами. Настоятель прихода протоиерей Виктор Потапов поблагодарил волонтеров, которые организовали базар. По его словам, они мобилизовали свои физические и моральные силы, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда.
"В течение года наш приход помогает очень многим людям - не только в США... Эти деньги нам очень нужны, потому что очень много нуждающихся, и базар – это одно из наших крупнейших мероприятий в году, где мы их собираем", - сказал священник в интервью РИА Новости.
По его словам, такие мероприятия позволяют рассказать о православной вере американцам, которые, возможно, раньше никогда не были в православном храме и ничего не знают о православии.
Священник отметил, что уже сейчас около трети прихожан русской церкви в Вашингтоне - американцы, пришедшие в православие из других конфессий. "Мы все объединяемся как одна семья, невзирая на этносы, чтобы служить Богу и людям," - сказал он.
В свою очередь, староста прихода Максим Агапов рассказал, что вашингтонцы приходят на базар не просто вкусно поесть и послушать музыку, но и зайти в церковь. "Наши батюшки проводят по ней экскурсии, то есть это еще и миссионерское мероприятие," - сказал он агентству.
По его словам, в последние годы церковный базар стал важным еще и потому, что в условиях не самой благоприятной международной обстановки американцы получают возможность познакомиться с русской культурой. "И, конечно, на базаре царит праздничная веселая атмосфера, заряжающая положительной энергией. Это собрание друзей", - заключил староста прихода.