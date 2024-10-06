Стало известно о новом плане Байдена по Украине
Conversation: Байден придумал новый план по Украине перед уходом с должности
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед уходом со своего поста, пишет издание Conversation.
В статье отмечается, что глава Белого дома хочет оставить после себя наследие и прогресс в поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят.
В статье отмечается, что глава Белого дома хочет оставить после себя наследие и прогресс в поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят.
"Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским", — говорится в публикации.
Так президент Соединенных Штатов хочет показать, что Киев по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона. При этом создать видимость того, что американская поддержка не прекратится, он хочет таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать, говорится в статье.
Во-вторых, Байден продолжает работать над выделением военной помощи Украине, пишет издание.
Так президент Соединенных Штатов хочет показать, что Киев по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона. При этом создать видимость того, что американская поддержка не прекратится, он хочет таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать, говорится в статье.
Во-вторых, Байден продолжает работать над выделением военной помощи Украине, пишет издание.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.