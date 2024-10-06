https://ria.ru/20241006/bayden-1976617338.html

Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Стало известно о новом плане Байдена по Украине - РИА Новости, 07.10.2024

Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед уходом со своего поста, пишет издание Conversation.В статье отмечается, что глава... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-06T14:33

2024-10-06T14:33

2024-10-07T00:00

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед уходом со своего поста, пишет издание Conversation.В статье отмечается, что глава Белого дома хочет оставить после себя наследие и прогресс в поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят. "Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским", — говорится в публикации. Так президент Соединенных Штатов хочет показать, что Киев по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона. При этом создать видимость того, что американская поддержка не прекратится, он хочет таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать, говорится в статье.Во-вторых, Байден продолжает работать над выделением военной помощи Украине, пишет издание. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20241006/bouz-1976600473.html

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в мире, украина, сша, джо байден, нато