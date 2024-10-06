https://ria.ru/20241006/basso-1976633837.html

Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет - РИА Новости, 06.10.2024

Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

Страдающий от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо умер на 29-м году жизни, пишет Reuters. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:53

2024-10-06T17:53

2024-10-06T20:24

венето

чикаго

лос-анджелес

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Страдающий от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо умер на 29-м году жизни, пишет Reuters."Сэмми Бассо, дольше всех проживший с редким генетическим заболеванием — прогерией, скончался в возрасте 28 лет, сообщила Итальянская ассоциация прогерии в воскресенье", — говорится в материале.Отмечается, что Бассо родился в 1995 году в Скио, в северном итальянском регионе Венето, диагноз "прогерия" ему поставили в возрасте двух лет. В 2005-м он и его родители основали Итальянскую ассоциацию прогерии.Он стал известен благодаря документальному фильму National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его поездке по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.Прогерия вызывает у людей быстрое старение, в результате чего они выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а ее продолжительность без лечения составляет лишь 13,5 года. В мире зарегистрировано всего 130 случаев классической прогерии.

венето

чикаго

лос-анджелес

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венето, чикаго, лос-анджелес