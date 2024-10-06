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В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд - РИА Новости, 06.10.2024
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15:31 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/avtobus-1976623347.html
В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд
В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд - РИА Новости, 06.10.2024
В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд
Автобус с пассажирами опрокинулся в пруд в Нижегородской области, два человека получили небольшие ушибы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:31
2024-10-06T15:31
происшествия
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в пруд в Нижегородской области, два человека получили небольшие ушибы, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным ГУ МВД РФ по Нижегородской области, днём в воскресенье автобус, следовавший по маршруту "Навашино-Горицы", съехал в пожарный пруд в районе деревни Безверниково. Предположительно, причиной аварии стало заклинивание руля. "По данным минздрава Нижегородской области, на место выезжали бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы, после осмотра в Навашинской ЦРБ были отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. СУСК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку. Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с автобусом. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров и при наличии оснований - приняты меры реагирования", - заявили в ведомстве.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд

В Нижегородской области автобус с пассажирами съехал в пруд, пострадали двое

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в пруд в Нижегородской области, два человека получили небольшие ушибы, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным ГУ МВД РФ по Нижегородской области, днём в воскресенье автобус, следовавший по маршруту "Навашино-Горицы", съехал в пожарный пруд в районе деревни Безверниково. Предположительно, причиной аварии стало заклинивание руля.
"По данным минздрава Нижегородской области, на место выезжали бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы, после осмотра в Навашинской ЦРБ были отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
СУСК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку. Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с автобусом.
"Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров и при наличии оснований - приняты меры реагирования", - заявили в ведомстве.
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