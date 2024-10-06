https://ria.ru/20241006/avtobus-1976623347.html

В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд

В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд - РИА Новости, 06.10.2024

В Нижегородской области автобус с пассажирами опрокинулся в пруд

Автобус с пассажирами опрокинулся в пруд в Нижегородской области, два человека получили небольшие ушибы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:31

2024-10-06T15:31

2024-10-06T15:31

происшествия

нижегородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся в пруд в Нижегородской области, два человека получили небольшие ушибы, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным ГУ МВД РФ по Нижегородской области, днём в воскресенье автобус, следовавший по маршруту "Навашино-Горицы", съехал в пожарный пруд в районе деревни Безверниково. Предположительно, причиной аварии стало заклинивание руля. "По данным минздрава Нижегородской области, на место выезжали бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы, после осмотра в Навашинской ЦРБ были отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. СУСК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку. Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с автобусом. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров и при наличии оснований - приняты меры реагирования", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, россия