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ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа - РИА Новости, 06.10.2024
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17:20 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/armija-1976631480.html
ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа
ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа - РИА Новости, 06.10.2024
ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что зафиксировала попытку обстрела со стороны севера сектора Газа и перехватила один снаряд. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:20
2024-10-06T17:20
в мире
израиль
ашкелон
рафах (провинция)
хамас
исламский джихад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что зафиксировала попытку обстрела со стороны севера сектора Газа и перехватила один снаряд. Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа. "Несколько снарядов, летевших со стороны северной части сектора Газа на территорию Израиля, были зафиксированы. Один снаряд был перехвачен, а остальные упали на открытой местности", - написала армия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241004/evropa-1976182706.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
израиль
ашкелон
рафах (провинция)
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в мире, израиль, ашкелон, рафах (провинция), хамас, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ашкелон, Рафах (провинция), ХАМАС, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа

ЦАХАЛ заявила о перехвате снаряда при попытке обстрела со стороны сектора Газа

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что зафиксировала попытку обстрела со стороны севера сектора Газа и перехватила один снаряд.
Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Вчера, 19:55
"Несколько снарядов, летевших со стороны северной части сектора Газа на территорию Израиля, были зафиксированы. Один снаряд был перехвачен, а остальные упали на открытой местности", - написала армия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали.
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4 октября, 08:00
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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