https://ria.ru/20241006/armija-1976631480.html

ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа

ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа - РИА Новости, 06.10.2024

ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что зафиксировала попытку обстрела со стороны севера сектора Газа и перехватила один снаряд. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:20

2024-10-06T17:20

2024-10-06T17:20

в мире

израиль

ашкелон

рафах (провинция)

хамас

исламский джихад

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что зафиксировала попытку обстрела со стороны севера сектора Газа и перехватила один снаряд. Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа. "Несколько снарядов, летевших со стороны северной части сектора Газа на территорию Израиля, были зафиксированы. Один снаряд был перехвачен, а остальные упали на открытой местности", - написала армия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241004/evropa-1976182706.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

израиль

ашкелон

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ашкелон, рафах (провинция), хамас, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024