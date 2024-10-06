ЦАХАЛ заявила о попытке обстрела со стороны севера сектора Газа
ЦАХАЛ заявила о перехвате снаряда при попытке обстрела со стороны сектора Газа
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своём Telegram-канале, что зафиксировала попытку обстрела со стороны севера сектора Газа и перехватила один снаряд.
Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский Ашкелон и ряд поселений около границы с сектором Газа.
"Несколько снарядов, летевших со стороны северной части сектора Газа на территорию Израиля, были зафиксированы. Один снаряд был перехвачен, а остальные упали на открытой местности", - написала армия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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