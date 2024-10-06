https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа

Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа - РИА Новости, 06.10.2024

Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:11

2024-10-06T10:11

2024-10-06T10:11

в мире

сша

америка

дональд трамп

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре. "Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", - написал Маск. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024