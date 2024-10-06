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Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа - РИА Новости, 06.10.2024
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10:11 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html
Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа
Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа - РИА Новости, 06.10.2024
Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа
Американский предприниматель Илон Маск заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:11
2024-10-06T10:11
в мире
сша
америка
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре. "Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", - написал Маск. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа

Маск: если победит Харрис, США будут однопартийным социалистическим государством

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.
«
"Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", - написал Маск.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Выборы под влиянием: как власти США запугивают электорат
08:39
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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