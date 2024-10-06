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У здания Конституционного суда в Ереване прошла акция сторонников оппозиции - РИА Новости, 06.10.2024
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21:49 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/aktsija-1976654962.html
У здания Конституционного суда в Ереване прошла акция сторонников оппозиции
У здания Конституционного суда в Ереване прошла акция сторонников оппозиции - РИА Новости, 06.10.2024
У здания Конституционного суда в Ереване прошла акция сторонников оппозиции
Акция сторонников оппозиции у здания Конституционного суда в Ереване завершилась без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:49
2024-10-06T21:49
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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Акция сторонников оппозиции у здания Конституционного суда в Ереване завершилась без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости. Тридцатого сентября КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Ранее лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что митинг у здания КС призван оповестить общество о принятых решениях и "пристыдить за это судей". "(В среду - ред.) мы должны передать документы для возбуждения уголовных дел", - заявил Галстанян. Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой. Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала. Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию страны, поскольку в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. Девятнадцатого января Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. А в конце августа министр юстиции Григор Минасян сообщил журналистам, что конституционный референдум предусмотрен в 2027 году.
https://ria.ru/20241005/erevan-1976564591.html
https://ria.ru/20241006/gibel-1976629633.html
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Митинг сторонников армянской оппозиции у здания Конституционного суда в Ереване
Сторонники армянской оппозиции проводят митинг у здания Конституционного суда в Ереване, перекрыли одну из улиц.
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
У здания Конституционного суда в Ереване прошла акция сторонников оппозиции

Акция сторонников оппозиции у здания КС Армении завершилась без инцидентов

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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Акция сторонников оппозиции у здания Конституционного суда в Ереване завершилась без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.
Тридцатого сентября КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Ранее лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что митинг у здания КС призван оповестить общество о принятых решениях и "пристыдить за это судей".
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"(В среду - ред.) мы должны передать документы для возбуждения уголовных дел", - заявил Галстанян.
Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой.
Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию страны, поскольку в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. Девятнадцатого января Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. А в конце августа министр юстиции Григор Минасян сообщил журналистам, что конституционный референдум предусмотрен в 2027 году.
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