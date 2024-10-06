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Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу в 2025 году - РИА Новости, 06.10.2024
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06:22 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/aksakov-1976580634.html
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу в 2025 году
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу в 2025 году - РИА Новости, 06.10.2024
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу в 2025 году
Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T06:22
2024-10-06T06:22
россия
анатолий аксаков
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России нового вида вкладов – они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия - не менее одного года. По такому договору банк будет принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. "По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Аксаков напомнил, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается. "Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту", - заключил депутат.
https://ria.ru/20241003/stavka-1976063113.html
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россия, анатолий аксаков, госдума рф, экономика
Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Экономика
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу в 2025 году

Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года

© iStock.com / Tsikhan KuprevichРиелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России нового вида вкладов – они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия - не менее одного года.
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По такому договору банк будет принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.
"По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Аксаков напомнил, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается.
"Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту", - заключил депутат.
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