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Международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений - РИА Новости, 06.10.2024
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23:32 06.10.2024 (обновлено: 23:41 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/aeroport--1976661098.html
Международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений
Международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений - РИА Новости, 06.10.2024
Международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений
Международный аэропорт имама Хомейни в столице Ирана возобновляет авиасообщение после отмены всех введенных ранее ограничений, передает агентство Mehr. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:32
2024-10-06T23:41
тегеран (город)
в мире
ближний восток
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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ТЕГЕРАН, 6 окт - РИА Новости. Международный аэропорт имама Хомейни в столице Ирана возобновляет авиасообщение после отмены всех введенных ранее ограничений, передает агентство Mehr.Несколькими часами ранее официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу заявил, что авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника. Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Иран также отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября."После получения Организацией гражданской авиации уверенности в (наличии - ред.) благоприятных и безопасных условий (для осуществления - ред.) полетов, на основании NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов - ред.) все ранее объявленные ограничения были сняты, авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы в аэропорту имама Хомейни", - говорится в сообщении агентства.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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тегеран (город), в мире, ближний восток, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, мария захарова, джо байден
Тегеран (город), В мире, Ближний Восток, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Мария Захарова, Джо Байден
Международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений

Mehr: международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 6 окт - РИА Новости. Международный аэропорт имама Хомейни в столице Ирана возобновляет авиасообщение после отмены всех введенных ранее ограничений, передает агентство Mehr.
Несколькими часами ранее официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу заявил, что авиарейсы аэропортов Ирана отменены в связи с возникшими ограничениями с вечера воскресенья до утра понедельника. Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля. Иран также отменял рейсы в ночь со 2 на 3 октября.
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"После получения Организацией гражданской авиации уверенности в (наличии - ред.) благоприятных и безопасных условий (для осуществления - ред.) полетов, на основании NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов - ред.) все ранее объявленные ограничения были сняты, авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы в аэропорту имама Хомейни", - говорится в сообщении агентства.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях показывают последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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