https://ria.ru/20241005/zoloto-1976532033.html
Буркина-Фасо стала отзывать лицензии на добычу золота у зарубежных компаний
Буркина-Фасо стала отзывать лицензии на добычу золота у зарубежных компаний - РИА Новости, 05.10.2024
Буркина-Фасо стала отзывать лицензии на добычу золота у зарубежных компаний
Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото, сообщил в эфире местного вещателя RTB... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:02
2024-10-05T17:02
2024-10-05T18:08
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото, сообщил в эфире местного вещателя RTB президент переходного периода Ибрагим Траоре. "Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям. <...> Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний. — Прим. ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами", — заявил он.Так президент ответил на вопрос слушателя о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре также заявил, что упомянутый рудник наряду с другими могут передать под государственное управление. При этом президент не уточнил, у каких именно компаний отозвали лицензии. В феврале Министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо сообщило о приостановке властями действия разрешений на экспорт золота и других драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
https://ria.ru/20240923/zoloto-1974164633.html
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буркина-фасо, в мире
Буркина-Фасо стала отзывать лицензии на добычу золота у зарубежных компаний
Буркина-Фасо начала отзывать лицензии у зарубежных компаний, добывающих золото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото, сообщил в эфире местного вещателя RTB
президент переходного периода Ибрагим Траоре.
«
"Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям. <...> Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний. — Прим. ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами", — заявил он.
Так президент ответил на вопрос слушателя о судьбе одного из буркинийских золотых рудников.
Траоре также заявил, что упомянутый рудник наряду с другими могут передать под государственное управление. При этом президент не уточнил, у каких именно компаний отозвали лицензии.
В феврале Министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо сообщило о приостановке властями действия разрешений на экспорт золота и других драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.