https://ria.ru/20241005/zemlja-1976483397.html

В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури

В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури - РИА Новости, 05.10.2024

В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури

Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле после полудня субботы, в ночь на воскресенье они станут сильными и достигнут класса G3, а позже пойдут на спад и... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:33

2024-10-05T09:33

2024-10-05T09:33

космос - риа наука

земля

михаил леус

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле после полудня субботы, в ночь на воскресенье они станут сильными и достигнут класса G3, а позже пойдут на спад и продлятся до ночи вторника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х – Х7,1 и Х9. В этот момент группа пятен №3842 находилась очень близко от линии Солнце-Земля и два облака выброшенного этими вспышками солнечного вещества должны были ударить по Земле, вызывая продолжительные и сильные магнитные бури. По мнению ученных, первое облако уже миновало планету. "А что же со вторым облаком? Последние данные прогностических моделей показывают, что его влияние на Землю начнётся после полудня сегодняшнего дня, вначале с появления слабых возмущений магнитосферы, а после 15 часов с роста интенсивности этих возмущений до уровня слабых магнитных бурь. Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума – класса G3 – третьего уровня из пяти возможных. После чего космический шторм пойдёт на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами, продлятся до ночных часов вторника, 8 октября", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Леус не исключил, что до полудня субботы в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные "остатками" первого облака солнечного вещества.

https://ria.ru/20241005/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, михаил леус