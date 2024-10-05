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В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури - РИА Новости, 05.10.2024
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09:33 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zemlja-1976483397.html
В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури
В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури - РИА Новости, 05.10.2024
В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури
Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле после полудня субботы, в ночь на воскресенье они станут сильными и достигнут класса G3, а позже пойдут на спад и... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:33
2024-10-05T09:33
космос - риа наука
земля
михаил леус
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле после полудня субботы, в ночь на воскресенье они станут сильными и достигнут класса G3, а позже пойдут на спад и продлятся до ночи вторника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х – Х7,1 и Х9. В этот момент группа пятен №3842 находилась очень близко от линии Солнце-Земля и два облака выброшенного этими вспышками солнечного вещества должны были ударить по Земле, вызывая продолжительные и сильные магнитные бури. По мнению ученных, первое облако уже миновало планету. "А что же со вторым облаком? Последние данные прогностических моделей показывают, что его влияние на Землю начнётся после полудня сегодняшнего дня, вначале с появления слабых возмущений магнитосферы, а после 15 часов с роста интенсивности этих возмущений до уровня слабых магнитных бурь. Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума – класса G3 – третьего уровня из пяти возможных. После чего космический шторм пойдёт на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами, продлятся до ночных часов вторника, 8 октября", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Леус не исключил, что до полудня субботы в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные "остатками" первого облака солнечного вещества.
https://ria.ru/20241005/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html
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космос - риа наука, земля, михаил леус
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
В субботу на Земле прогнозируют слабые магнитные бури

Синоптик Леус: слабые магнитные бури ожидаются на Земле после полудня субботы

© NASAМагнитная буря, вспышка на Солнце
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© NASA
Магнитная буря, вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле после полудня субботы, в ночь на воскресенье они станут сильными и достигнут класса G3, а позже пойдут на спад и продлятся до ночи вторника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х – Х7,1 и Х9. В этот момент группа пятен №3842 находилась очень близко от линии Солнце-Земля и два облака выброшенного этими вспышками солнечного вещества должны были ударить по Земле, вызывая продолжительные и сильные магнитные бури. По мнению ученных, первое облако уже миновало планету.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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"А что же со вторым облаком? Последние данные прогностических моделей показывают, что его влияние на Землю начнётся после полудня сегодняшнего дня, вначале с появления слабых возмущений магнитосферы, а после 15 часов с роста интенсивности этих возмущений до уровня слабых магнитных бурь. Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума – класса G3 – третьего уровня из пяти возможных. После чего космический шторм пойдёт на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами, продлятся до ночных часов вторника, 8 октября", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
Леус не исключил, что до полудня субботы в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные "остатками" первого облака солнечного вещества.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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