Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 405 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровая гаубица М198, три 105-миллиметровых орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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