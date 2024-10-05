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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2024
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12:08 05.10.2024 (обновлено: 12:18 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/zapad-1976500882.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2024
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:08
2024-10-05T12:18
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровая гаубица М198, три 105-миллиметровых орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, безопасность, харьковская область, красный лиман, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Украина
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровая гаубица М198, три 105-миллиметровых орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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