https://ria.ru/20241005/xolidayboy-1976525487.html
"Ветераны России" попросили проверить Xolidayboy на ЛГБТ*-пропаганду
"Ветераны России" попросили проверить Xolidayboy на ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 05.10.2024
"Ветераны России" попросили проверить Xolidayboy на ЛГБТ*-пропаганду
Общероссийское движение "Ветераны России" просят проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды* и оказания помощи в финансировании ВСУ исполнителя Xolidayboy (Иван... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:03
2024-10-05T16:03
2024-10-05T16:04
владимир колокольцев
константин чуйченко
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Общероссийское движение "Ветераны России" просят проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды* и оказания помощи в финансировании ВСУ исполнителя Xolidayboy (Иван Минаев), соответствующие письма направлены главе СК РФ Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру юстиции Константину Чуйченко. "Ветераны России" возмущены тем, что в ряде городов страны планируется проведение концертов исполнителя Xolidayboy, поскольку подобные мероприятия, по их мнению, разрушают культурные устои и негативно влияют на молодежь, формируя искаженные идеалы. "Творческий концепт у Xolidayboy достаточно очевиден. Подобные технологии массово применяются западным шоу-бизнесом для распространения в массах ЛГБТ-нарратива*", - говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В движении также отметили, что образ Минаева создает искаженный идеал у молодежи, как женского, так и мужского пола. "На основании вышеизложенного, прошу Вас проверить творчество певца и тиктокера Xolidayboy на предмет ЛГБТ*-пропаганды, а также проверить источники доходов данного исполнителя на предмет выявления возможного иностранного финансирования и оказания помощи в финансировании Вооружённых сил Украины", - говорится в письме председателя "Ветеранов России" Ильдара Резяпова Бастрыкину. С такими же просьбами Резяпов обратился к Колокольцеву и Чуйченко. Кроме того, председатель "Ветеранов" требует министра юстиции в случае обнаружения указанных правонарушений присвоить Минаеву статус иностранного агента.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20240509/shtraf-1945006995.html
https://ria.ru/20240320/arest-1934517391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колокольцев, константин чуйченко, александр бастрыкин, общество
Владимир Колокольцев, Константин Чуйченко, Александр Бастрыкин, Общество
"Ветераны России" попросили проверить Xolidayboy на ЛГБТ*-пропаганду
"Ветераны России" просят проверить певца Xolidayboy на предмет ЛГБТ-пропаганды
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Общероссийское движение "Ветераны России" просят проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды* и оказания помощи в финансировании ВСУ исполнителя Xolidayboy (Иван Минаев), соответствующие письма направлены главе СК РФ Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру юстиции Константину Чуйченко.
"Ветераны России" возмущены тем, что в ряде городов страны планируется проведение концертов исполнителя Xolidayboy, поскольку подобные мероприятия, по их мнению, разрушают культурные устои и негативно влияют на молодежь, формируя искаженные идеалы.
"Творческий концепт у Xolidayboy достаточно очевиден. Подобные технологии массово применяются западным шоу-бизнесом для распространения в массах ЛГБТ-нарратива*", - говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В движении также отметили, что образ Минаева создает искаженный идеал у молодежи, как женского, так и мужского пола.
"На основании вышеизложенного, прошу Вас проверить творчество певца и тиктокера Xolidayboy на предмет ЛГБТ*-пропаганды, а также проверить источники доходов данного исполнителя на предмет выявления возможного иностранного финансирования и оказания помощи в финансировании Вооружённых сил Украины", - говорится в письме председателя "Ветеранов России" Ильдара Резяпова Бастрыкину.
С такими же просьбами Резяпов обратился к Колокольцеву и Чуйченко.
Кроме того, председатель "Ветеранов" требует министра юстиции в случае обнаружения указанных правонарушений присвоить Минаеву статус иностранного агента.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ