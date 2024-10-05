https://ria.ru/20241005/vzyatka-1976550873.html
В Петербурге зампреда комитета по инвестициям задержали за взятку
В Петербурге зампреда комитета по инвестициям задержали за взятку - РИА Новости, 05.10.2024
В Петербурге зампреда комитета по инвестициям задержали за взятку
Чиновник, уже успевший получить в качестве взятки 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков, задержан с поличным,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:14
2024-10-05T20:14
2024-10-05T23:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Чиновник, уже успевший получить в качестве взятки 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков, задержан с поличным, когда посредник доплачивал ему еще 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД выявили факт получения многомиллионной взятки должностным лицом. По оперативным данным, 34-летний госслужащий получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействия в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов. Как уточняется, деньги передавались чиновнику через посредника, который уведомил бизнесмена об изменениях в процедуре аренды и и необходимостью доплатить еще 2,5 рублей. "Чиновник был задержан "экономическими" полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ с поличным в кафе на Дегтярном переулке в момент передачи так называемого аванса в размере полутора миллионов рублей. Большая часть передаваемых денег заранее была заменена оперативниками на муляж, однако задержанный об этом не знал", - говорится в сообщении. По материалам оперативно-розыскной деятельности полиции следственными органами были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), отмечают в ГУМВД. Как уточняет пресс-служба городского главка СК РФ, по подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя комитета по инвестициям Петербурга Максим Шарипов. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По версии следствия, Шарипов получил 23,5 миллиона рублей в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года, а "доплату" потребовал за замену одного из участков, предоставляемых в аренду, на два других.Городская прокуратура сообщает, что контролирует ход расследования уголовного дела в отношении чиновника.
https://ria.ru/20241002/arest-1976023416.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге зампреда комитета по инвестициям задержали за взятку
Зампреда комитета по инвестициям Петербурга задержали при получении взятки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Чиновник, уже успевший получить в качестве взятки 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков, задержан с поличным, когда посредник доплачивал ему еще 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД выявили факт получения многомиллионной взятки должностным лицом. По оперативным данным, 34-летний госслужащий получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействия в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.
Как уточняется, деньги передавались чиновнику через посредника, который уведомил бизнесмена об изменениях в процедуре аренды и и необходимостью доплатить еще 2,5 рублей. "Чиновник был задержан "экономическими" полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ с поличным в кафе на Дегтярном переулке в момент передачи так называемого аванса в размере полутора миллионов рублей. Большая часть передаваемых денег заранее была заменена оперативниками на муляж, однако задержанный об этом не знал", - говорится в сообщении.
По материалам оперативно-розыскной деятельности полиции следственными органами были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), отмечают в ГУМВД.
Как уточняет пресс-служба городского главка СК
РФ, по подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя комитета по инвестициям Петербурга Максим Шарипов. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
По версии следствия, Шарипов получил 23,5 миллиона рублей в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года, а "доплату" потребовал за замену одного из участков, предоставляемых в аренду, на два других.
Городская прокуратура сообщает, что контролирует ход расследования уголовного дела в отношении чиновника.