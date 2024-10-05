https://ria.ru/20241005/vzryv-1976567750.html

Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе

Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:42

2024-10-05T23:42

2024-10-05T23:44

специальная военная операция на украине

одесса

украина

в мире

харьков

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua"."О новом сильном взрыве и о прилете в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее местные СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе, а также в Харькове.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

украина

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одесса, украина, в мире, харьков