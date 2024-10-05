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Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе
Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:42
2024-10-05T23:42
2024-10-05T23:44
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua"."О новом сильном взрыве и о прилете в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее местные СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе, а также в Харькове.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, В мире, Харьков
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе
"Страна.ua": новый сильный взрыв прогремел в Одессе