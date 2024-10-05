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Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 05.10.2024 (обновлено: 23:44 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/vzryv-1976567750.html
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе
Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:42
2024-10-05T23:44
специальная военная операция на украине
одесса
украина
в мире
харьков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua"."О новом сильном взрыве и о прилете в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее местные СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе, а также в Харькове.
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одесса
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одесса, украина, в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, В мире, Харьков
Украинские СМИ сообщили о новом сильном взрыве в Одессе

"Страна.ua": новый сильный взрыв прогремел в Одессе

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый сильный взрыв слышен в Одессе, сообщает местное издание "Страна.ua".
«
"О новом сильном взрыве и о прилете в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.
Ранее местные СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе, а также в Харькове.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВ миреХарьков
 
 
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